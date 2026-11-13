Víz alá került az 1-es főút egy szakasza, lezárták az utat

Azt írták, hogy a forgalmat az M1-es autópályára terelik.
Tonnaszámra szedik ki a halakat – képek
Azt írták, hogy a forgalmat az M1-es autópályára terelik.
Filmforgatás miatt ezen a hétvégén lezárják a forgalom elől a Szabadság hidat, a Fővám teret és a Vámház körutat, ami a belvárosi közösségi közlekedést is jelentősen érinti.
Legalább hárman meghaltak, több mint tízen pedig megsebesültek az orosz hadsereg péntekre virradóra végrehajtott légicsapásaiban.
The outage started on Thursday, with monitoring website Downdetector seeing issues reported in more than 70 countries. Microsoft says it's not linked to a cyber-security breach.