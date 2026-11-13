Víz alá került az 1-es főút egy szakasza, lezárták az utat

Zoltai Anna: a gyerekek nem tudják a menzán 10-15 perc alatt megenni az ebédjüket

Általánosságban sokat fejlődtek az óvodai, iskolai menzák, de vannak olyan helyek is ahol az egy gyerek egy étkezésére jutó nyersanyagnorma mindössze 350 forint. A közétkeztetés problémáiról, eredményéről és lehetőségeiről beszélt az InfoRádióban a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke, Zoltai Anna.