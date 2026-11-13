Hirtelen vált az időjárás

Pénteken általában borult lesz az ég. Reggel még sokfelé fog esni, majd a délelőtti óráktól kezdve északnyugat felől szűnni kezd a csapadék, estére mindenütt eláll az eső. A Kőszegi-hegységben, a Bakonyban és az északi hegyvidékeken átmenetileg havas eső is előfordulhat. Nagy területen megerősödik, több helyen viharossá fokozódik a szél, a déli óráktól azonban mérséklődni kezd a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 17 fok között alakul, az Alföldön reggel, kora délelőtt áll be a maximum.

Szombatra virradóra a déli és keleti tájakon is kiderül az ég. A pára- és ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban mínusz 6 és plusz 3, délután 6 és 11 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Vasárnap a pára- és ködfoltok feloszlása után napos idő várható, majd napközben nagy területen megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. A délkeleti, déli szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között lesz.