Balaton: a vaddisznók elleni küzdelem egyre elkeseredettebben zajlik

Alig egy nappal a káptalanfüredi strand lezárásának bejelentése után Balatonalmádi önkormányzata máris újabb intézkedésekre kényszerül.

A vaddisznók elleni védekezés részeként bővítik a riasztási hálózatot, és négy helyszínen élvefogó csapdákat is bevetnének – írja a VEOL.

Az elmúlt időszak tapasztalatai és a lakossági visszajelzések alapján az eddigi négy kilométeres szagriasztási hálózatot hat kilométerre bővítik. Egyes riasztási pontokat áthelyeznek, máshol újakat alakítanak ki. Kiemelt figyelmet kap a Felsőörsi út káptalanfüredi szakasza, valamint Vörösberény több érintett területe.

A védekezést négy helyszínen élvefogó csapdákkal is kiegészítenék, amelyeket váltott rendszerben alkalmaznának.

A város honlapján közzétett tájékoztató szerint a berendezéseket kamerákkal, folyamatos távfelügyelet mellett ellenőriznék.

Az önkormányzat a lakók figyelmét is felhívta a biztonsági szabályokra.

Balatonalmádiban hónapok óta visszatérő problémát jelentenek a lakott területekre betévedő vadállatok. Szeptember elején a városi sportpályát túrták fel, ami miatt gyermeklabdarúgó-tornákat is át kellett szervezni. Néhány nappal később több mint tíz vaddisznóból álló kondát videóztak le a Felsőörsi úton.

Az önkormányzat már augusztusban külön vadriasztási programot indított, amelynek első eredményei biztatóak voltak: a lakossági visszajelzések mintegy 90 százaléka pozitív volt – írja a lap.