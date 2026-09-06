Hajnalban szétdúlták a csodaszép balatoni focipályát

A történtek miatt a szombati városi sportnaphoz kapcsolódó U9-es és U11-es gyermeklabdarúgó-tornát át kellett szervezni.

Az egyesület felnőttcsapatának hétvégi programját ugyanakkor nem befolyásolta az eset, mivel a gárda Sopronban lépett pályára az NB III-as bajnokságban – írja a veol.hu.

A klub munkatársai megkezdték a károk helyreállítását, hogy a közelgő utánpótlás- és felnőttedzéseket, valamint a bajnoki mérkőzéseket zavartalanul lebonyolíthassák.

Az egyesület vezetése emellett azonnali intézkedéseket tesz a kerítés és a létesítmény védelmének megerősítésére, megakadályozva a vadon élő állatok későbbi bejutását.