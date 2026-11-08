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ablaknyitás szellőztetés kánikula meleg hőség / young woman opening window to the garden
Nyitókép: Kathrin Ziegler/Getty Images

Fűtési szezon: sokan elkövetik ezt a hibát, pedig az egészségük bánhatja

Infostart / InfoRádió

A fűtési időszakban is rendkívül fontos az épületek szellőztetése – hívta fel a figyelmet az Országos Népegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Laboratóriumi Osztályának vezetője. Hofer Ádám arról is beszélt az InfoRádióban, hogy a levegő cseréjének elmulasztása a betegeket és a gyerekeket különösen érinti.

Hofer Ádám elmondta: a beltéri levegőminőséget nagyon kedvezőtlenül tudjuk ilyenkor, fűtésszezonban befolyásolni a nem megfelelő szellőztetés miatt. Ha odakint hideg van, vagy különösen barátságtalan az idő, még inkább hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy ablakot nyissunk, így elmarad a reggeli, napközbeni és sok esetben az esti szellőztetés is.

Az Országos Népegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Laboratóriumi Osztályának vezetője azt tanácsolja, hogy ha egész nap otthon tartózkodunk, legalább háromszor szellőztessünk: reggel, délután és este, lefekvés előtt. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ablaknyitás gyakoriságát a lakásban végzett tevékenységekhez is érdemes igazítani.

Főzés, ruhaszárítás, mosogatás vagy különböző vegyszerek használata esetén a szokásosnál gyakrabban is szükség lehet szellőztetésre. Ha azonban reggel elmegyünk otthonról, és csak este térünk haza, elegendő lehet egy reggeli és egy esti szellőztetés is ahhoz, hogy megfelelően friss maradjon a lakás levegője.

Arról is beszélt Hofer Ádám, hogy mit tehetünk akkor, ha kintről égett szagot, vagy füstöt érzünk. „Ilyenkor meg kell vizsgálni, hogy van-e olyan nyílászáró, ami nem abba az irányba esik, vagy olyankor nyissunk ablakot, amikor már nem száll fel füst. Kora reggel, vagy késő este sokan fűtenek szilárd tüzelésű fűtőberendezésben, ilyenkor nagy mennyiségben lehet légszennyező anyag a levegőben, akárcsak a közúti közlekedésből eredő csúcsforgalom idején” – jegyezte meg.

Kiemelte, hogy szmogos időben is érdemes egy rövid időre ablakot nyitni, mert a beltéri szennyezőanyagok egyre csak növekedő koncentrációban lesznek az otthonunkban, ezzel valamennyire tudjuk hígítani.

Úgy vélte: összességében a szennyező anyagok beáramlása is problémát okoz, illetve az is, ha az oxigénszint fokozatosan csökken, mert nem szellőztetünk. „A növekvő szén-dioxid szint miatt nehézzé válik a koncentráció. A figyelmünk ellankad, fejfájás, rosszabb esetben mondjuk krónikus betegségben szenvedőknél egy migrén is kialakulhat” – magyarázta.

Hofer Ádám szerint a gyermekek különösen érzékenyek arra, hogyha a levegő nem megfelelő minőségű. Az ő esetükben azok a szűrőfunkciók, amellyel a légutaink rendelkeznek, kevésbé hatékonyan működnek még. Ez nem csak kültérben, hanem beltérben is jelentkezik. Tehát ha a szállópor koncentráció megnövekszik beltérben, az az ő tüdejükbe fokozottabban képes bejutni. „Krónikus betegeknél pedig az egyre romló levegőminőség fokozhatja a tüneteiket” – tette hozzá.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Fűtési szezon: sokan elkövetik ezt a hibát, pedig az egészségük bánhatja

egészség

fűtési szezon

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