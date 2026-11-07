Nagy változások a magyar közutakon

Vitézy Dávid azt írta, így korszerűbb gépekkel, nagyobb kapacitással és gazdaságosabban dolgozhat a társaság a jövőben. Kiemelte: ahhoz, hogy hatékonyabb lehessen az állami közutak üzemeltetése, új, modern eszközökre van szükség.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium még a következő hetekben biztosítani fogja az idei gépbeszerzés végrehajtásához a 4,8 milliárd forint többletforrást, amelynek révén 15 új, két- és háromtengelyes, részben darus teherautó állhat munkába. A járművek hóekével és sószóróval télen a síkosságmentesítési feladatokat végzik, emellett pedig szállítási és rakodási feladatokat látnak el – közölte.

A miniszter tájékoztatása szerint négy új emelőkosaras könnyű teherautó is segíti majd a jelzőlámpák, világítótestek és kamerák szerelését, javítását, valamint a gallyazást. A magasban dolgozókat zuhanásgátló és vészleállító védi, az emelőszerkezet pedig a kosárból és a földről is vezérelhető.

Két mobil mérőautó a túlterhelt, túlméretes tehergépjárműveket ellenőrzi: a tengelyterhelés és a járműméretek mérése az útburkolatot védi és a balesetveszélyt csökkenti. Hat nagy teljesítményű ágaprító pedig akár 30 centiméteres fatörzsek feldolgozására lesz képes – ismertette.

Vitézy Dávid kitért arra: a Magyar Közút úton dolgozó szakemberei ezen felül 572 kézi és kisgépet kapnak, így ágvágókat, láncfűrészeket, lombfúvókat, talajfúrókat, tömörítőgépeket, hézagvágókat, kompresszorokat, szivattyúkat és magasnyomású mosókat.

Jövőre nemcsak jobb és hatékonyabb eszközökkel dolgozhatnak a közutasok, ugyanis az éves karbantartási, felújítási keretük 30 milliárd forinttal növekedik majd. Az állam által finanszírozott útfelújításokra fordítható összeg pedig 20-ról 100 milliárd forintra növekszik – tette hozzá a tárcavezető.