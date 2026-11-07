Kórházban töltötte november elejét Lezsák Sándor

„November elejét megint kórházban töltöttem, az orvosok gyógyulásra biztatnak” – írta szombat délutáni Facebook-bejegyzésében Lezsák Sándor.

A politikus arra nem tért ki, hogy miért került kórházba, és azt sem közölte, mennyi időt töltött bent. Az elmúlt napok ugyanakkor más szempontból is mozgalmasan telhettek számára, emlékeztet az Index: neve ugyanis felbukkant az ügynökaktákban, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) azonban később közölte, hogy egy informatikai hiba miatt került be a hálózati személyek nyilvántartásába.

Mint ismert, november 4-től bárki ingyenesen, regisztráció nélkül kereshet az egykori állambiztonság iratai között. Első körben mintegy 25 ezer úgynevezett 6-os karton és több tízezer nyilvántartási bejegyzés vált hozzáférhetővé, jövő februárig pedig több mint kilencezer beszervezési dossziét is közzétesznek.

A nyilvánosságra hozott adatok között Lezsák Sándor neve is szerepelt. Az MDF egykori alapító tagja, későbbi fideszes országgyűlési képviselő még aznap közleményben tisztázta, hogy nem ügynök, hanem megfigyelt személy volt, ezért került fel a mágnesszalagra.

Az ÁBTL másnap elismerte, hogy informatikai hiba miatt sorolták be a hálózati személyek közé, és elnézést kért a tévedésért. Később Magyar Péter miniszterelnök is bocsánatot kért tőle a közösségi oldalán.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke szerint az csak a minimum, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kivizsgálja az ügyet, amelynek nyomán Lezsák Sándor neve tévesen szerepelt a most nyilvánosságra hozott ügynöknévsorban, de további jogkövetkezményei is lehetnek a hibának. Péterfalvi Attila az InfoRádióban azt is hozzátette, kártérítés járhat Lezsák Sándornak.

A szerdán közzétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült aggályokról és ellentmondásokról várna tájékoztatót hétfői nyílt ülésén az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága.