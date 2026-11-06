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Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója beszél a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyháza kulisszajárás keretében tartott bemutatóján 2021. október 6-án. Több mint két és fél éves próbaüzem után, október 25-én hivatalosan is átadják az Eiffel Műhelyházat, az Opera európai viszonylatban is egyedülálló, műhely-, raktár-, próba-, látogató- és képzési központját.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Ókovács Szilveszter: ennél az asztalnál fertőzött meg Magyar Péter Coviddal

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Az Operaház volt főigazgatója visszatért a 2020-as „bűntett” helyszínére, ahol állítása szerint a jelenlegi miniszterelnök megbetegítette.

„Visszatértük a 2020-as tett színhelyére” – írta Facebook-posztjában Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház nemrégiben menesztett főigazgatója. A poszthoz tartozó képen ő látható a feleségével, Máthé Zsuzsa KDNP-s országgyűlési képviselővel, ahogy egy étterem egyik asztala előtt állnak – írja a hvg.hu.

A volt főigazgató szerint ez volt az a kerek asztal, ahol mintegy 6 évvel ezelőtt Magyar Péter megfertőzte őt Covid–19-cel.

„Ott, a körasztalnál a srác ránk köhögte a covidot – azóta egy országot betegített meg. Koholhat vádat, rúgathat ki a hivatásom helyéről, de azt a szívességet nem tesszük meg neki, hogy a kedvünket szegje” – írta a bejegyzésben Ókovács Szilveszter.

Azt, hogy az egykori operaházi főigazgató Magyar Pétert érti az említett „srác” alatt, onnan lehet tudni, hogy október közepén, vagyis még a menesztése előtt a 24.hu-nak adott interjújában arról beszélt, ő és felesége korábban rendszeresen találkozott a jelenlegi miniszterelnökkel és akkori nejével, Varga Judit igazságügyi miniszterrel. „Mi Magyar Péterékkel összejártunk, anno tőlük kaptuk el a Covidot egy négyes vacsorán. »Damaszkusza« óta nem beszéltünk” – nyilatkozta akkor.

Ókovács Szilvesztert nemrég váltották le az Operaház főigazgatói posztjáról, ő perre készül, miközben MAgyar Péter azt posztolta, hogy „véget ért Ókovács rémuralma”.

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Kezdőlap    Belföld    Ókovács Szilveszter: ennél az asztalnál fertőzött meg Magyar Péter Coviddal

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