Ókovács Szilveszter: ennél az asztalnál fertőzött meg Magyar Péter Coviddal

„Visszatértük a 2020-as tett színhelyére” – írta Facebook-posztjában Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház nemrégiben menesztett főigazgatója. A poszthoz tartozó képen ő látható a feleségével, Máthé Zsuzsa KDNP-s országgyűlési képviselővel, ahogy egy étterem egyik asztala előtt állnak – írja a hvg.hu.

A volt főigazgató szerint ez volt az a kerek asztal, ahol mintegy 6 évvel ezelőtt Magyar Péter megfertőzte őt Covid–19-cel.

„Ott, a körasztalnál a srác ránk köhögte a covidot – azóta egy országot betegített meg. Koholhat vádat, rúgathat ki a hivatásom helyéről, de azt a szívességet nem tesszük meg neki, hogy a kedvünket szegje” – írta a bejegyzésben Ókovács Szilveszter.

Azt, hogy az egykori operaházi főigazgató Magyar Pétert érti az említett „srác” alatt, onnan lehet tudni, hogy október közepén, vagyis még a menesztése előtt a 24.hu-nak adott interjújában arról beszélt, ő és felesége korábban rendszeresen találkozott a jelenlegi miniszterelnökkel és akkori nejével, Varga Judit igazságügyi miniszterrel. „Mi Magyar Péterékkel összejártunk, anno tőlük kaptuk el a Covidot egy négyes vacsorán. »Damaszkusza« óta nem beszéltünk” – nyilatkozta akkor.

Ókovács Szilvesztert nemrég váltották le az Operaház főigazgatói posztjáról, ő perre készül, miközben MAgyar Péter azt posztolta, hogy „véget ért Ókovács rémuralma”.