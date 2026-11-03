Így változott Magyar Péter véleménye Ókovács Szilveszterről

Magyar Péter élesen bírálta az Operaház korábbi vezetését, és nyílt, átlátható pályázatot ígért az új főigazgató kiválasztására. „Mától vége az Operaházban Ókovács Szilveszter rémuralmának és pazarlásának” – írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök.

Majd a korábbi bejegyzése is előkerült: 2022-ben, Ókovács Szilveszter hivatalos Facebook-oldalának indulásakor még elismerően szólt az intézmény vezetéséről. A kormányfő akkor azt írta, hogy a főigazgató kilencéves munkája alatt az Operaház teljes megújuláson ment keresztül, és világszínvonalú előadásoknak ad otthont. Hozzátette: további sikeres, „még legalább kilencéves” folytatást kíván neki.