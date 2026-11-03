ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.98
usd:
326.15
bux:
0
2026. november 3. kedd Győző
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az Országházban 2026. augusztus 28-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Így változott Magyar Péter véleménye Ókovács Szilveszterről

Infostart

Ismeretes, azonnali hatállyal megszüntették Ókovács Szilveszternek, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának a munkaviszonyát, miután a minisztériumi átvilágítás több szabálytalanságot, köztük a szükséges miniszteri jóváhagyás nélkül kifizetett prémiumokat tárt fel. A menesztés hírére a közösségi médiában is élénk vita alakult ki.

Magyar Péter élesen bírálta az Operaház korábbi vezetését, és nyílt, átlátható pályázatot ígért az új főigazgató kiválasztására. „Mától vége az Operaházban Ókovács Szilveszter rémuralmának és pazarlásának” – írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök.

Majd a korábbi bejegyzése is előkerült: 2022-ben, Ókovács Szilveszter hivatalos Facebook-oldalának indulásakor még elismerően szólt az intézmény vezetéséről. A kormányfő akkor azt írta, hogy a főigazgató kilencéves munkája alatt az Operaház teljes megújuláson ment keresztül, és világszínvonalú előadásoknak ad otthont. Hozzátette: további sikeres, „még legalább kilencéves” folytatást kíván neki.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Így változott Magyar Péter véleménye Ókovács Szilveszterről

operaház

menesztés

ókovács szilveszter

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump titkos tervéről beszélt Bendarzsevszkij Anton

Donald Trump titkos tervéről beszélt Bendarzsevszkij Anton
Komoly ellentétek miatt közös közlemény nélkül ért véget a G20-csoport pénteken kezdődött kétnapos atlantai külügyminiszteri találkozója. A feszültséget jól mutatta, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter lemondta a hagyományos csoportképet is, több európai diplomata pedig bojkottal fenyegetőzött Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenléte miatt. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője egyebek mellett arról beszélt az InfoRádióban, hogy mik voltak a legfőbb ellentétek a résztvevők között, és mennyire volt hangsúlyos Oroszország szerepe, részvétele.
 

Donald Trump nem lehet nyugodt, kedden félidős választások lesznek

A drágulás Trump egyik legnagyobb politikai ellenségévé válhat

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállás: robbanásszerűen terjed a mesterséges intelligencia a magyar cégeknél

Nincs megállás: robbanásszerűen terjed a mesterséges intelligencia a magyar cégeknél

Egy év alatt 21 százalékponttal nőtt a mesterséges intelligenciát használó vállalatok aránya a GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérésében részt vevő cégek körében – közölte a gazdaságkutató társaság az MTI-vel. Hasonló témákról lesz szó a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt! AI & Digital Transformation 2026

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lejtmenetben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben

Lejtmenetben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben

Mindhárom főbb devizával szemben gyengült a forint kedd reggel, a svájci frank árfolyama már a 398 forintot közelíti.

BBC
Business Sport Travel Science
Americans head to the polls for elections that could define Trump's closing chapter

Americans head to the polls for elections that could define Trump's closing chapter

The midterms will shape Congress for the last years of his presidency, writes Sarah Smith, but they are also a test of what politics may look like without him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 3. 08:12
Magyar Péter kimondta, mi volt a baj Feledy Botond kinevezésével
2026. november 3. 08:00
Nyilvánosan üzent egymásnak Magyar Péter és Feledy Botond
×
×