Közelebb került a Petőfi híd felújítása

Közleményük szerint a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén születetett döntés a tervezésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról, és a BKK javaslatára a legelőnyösebb ajánlatot adó Speciálterv Kft.-t nyilvánították nyertesnek.

A tervezőnek a keretmegállapodás hatálybalépésétől számított 350 nap áll rendelkezésére az engedélyezési tervek elkészítésére és a szükséges hatósági engedélyek megszerzésére. A tervek a híd teljes körű felújítását veszik alapul, az engedélyezési szakasz lezárása után azonban a fővárosi önkormányzat – saját pénzügyi lehetőségei és az esetlegesen rendelkezésre álló állami források ismeretében – dönthet arról, hogy a kiviteli tervezés során kizárólag az állagmegóvó beavatkozásokat, vagy a híd teljes körű felújítását és fejlesztését kívánja megvalósítani – mutattak rá.

A BKK közölte: a döntést követően a tervezőnek a tervezési feladat lehívásától számítva teljes körű felújítás esetén 310 napja lesz a kiviteli tervek és a kivitelezői közbeszerzés dokumentációjának elkészítésére. Ha a fővárosi önkormányzat a részleges felújítás mellett dönt, erre 270 nap áll majd rendelkezésre.

Emlékeztettek: a Petőfi híd korszerűsítésének előkészítése több éve zajlik, 2021 és 2023 között tanulmányterv, fővizsgálat és célvizsgálat készült, valamint a BKK összeállította a tervezési közbeszerzéshez kapcsolódó műszaki dokumentációt.

A Fővárosi Közgyűlés 2026. február 25-i ülésén hagyta jóvá a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását. E szerint a nyertes ajánlattevő bruttó 427,9 millió forintért készíti el az engedélyezési terveket és szerzi meg a szükséges hatósági engedélyeket – olvasható.

A BKK ismertetése szerint az engedélyezési tervezés lezárását követően, a főváros döntése alapján indulhat a kiviteli tervezés, majd a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, amelyet 2029 első felében írthatnak ki. A kivitelezési szerződés megkötése - a szükséges források rendelkezésre állása esetén - 2029-ben várható. A beruházás pontos műszaki tartalma és ütemezése a tervek elkészültét, a kivitelezés becsült költségeinek megismerését és a finanszírozási lehetőségek tisztázását követően határozható meg – írták.

A közlemény szerint a Petőfi híd 1979–1980-ban teljeskörű felújításon esett át, 1996-ban „részleges beavatkozás” történt, majd 2013–2014-ben megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit, amelyek ázása miatt a pálya alatti tartószerkezet jelentős korróziós károkat szenvedett.

Az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken egyaránt jelentős korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák miatt több helyen átázik a pályalemez, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén cserére, illetve felújításra szorulnak – mutattak rá.

A BKK kiemelte: a Duna-hidakra jellemző 30-35 éves nagyfelújítási ciklust figyelembe véve a Petőfi híd korszerűsítése mára időszerűvé vált.

A Petőfi híd felújítását követően az Árpád híd korszerűsítése következhet majd - írta a társaság.