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Yettel feliratok a Telenor Magyarország Zrt. üzletében egy budai bevásárlóközpontban 2022. február 15-én. Márciustól nevet változtat a cseh PPF befektetői csoport tulajdonában álló mobiltársaság, új neve Yettel Magyarország Zrt. lesz.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Kétharmados 5G-lefedettség, több tonnányi visszagyűjtött készülék – íme, a Yettel tavalyi fenntarthatósági eredményei

Infostart

A telekommunikációs vállalat közzétette 2025-ös lezárt fenntarthatósági jelentését. Ebből kiderült, hogy már a lakosság több mint kétharmada számára elérhető a szolgáltató 5G-hálózata, és a készülék-visszagyűjtési programban is közel tizennégy tonnára nőtt a begyűjtött használt mobileszközök mennyisége. Ráadásul az elsők között felelt meg a NIS2 kiberbiztonsági auditnak is.

Az önkéntes alapon elkészített fenntarthatósági jelentés a vállalat 2025-ös működésének több, a mindennapi szolgáltatások szempontjából is kézzelfogható eredményét mutatja be – írja sajtóközleményében a Yettel.

Ezek közül az egyik a mobilhálózat további bővítése: míg 2024 végén a magyar lakosság kevesebb mint fele, 49,5 százaléka számára volt elérhető a Yettel 5G-hálózata, 2025 végére a gigabites lakosságra vetített kültéri lefedettség aránya már 52 százalékra, míg a lakosságra vetített kültéri teljes 5G lefedettség 67,5 százalékra nőtt. Ez egy év alatt 18 százalékpontos bővülést jelent.

Készülék-visszagyűjtési program

A Yettel mobiltelefonokra, tabletekre és mobil routerekre kiterjedő visszagyűjtési programja mindenki számára lehetőséget biztosít használt készülékek leadására. Ennek keretében 2025-ben több mint 3,5 tonna használt eszköz gyűlt össze, ezzel a 2024 végéig begyűjtött több mint 10 ezer kilogrammról közel 14 ezer kilogrammra nőtt az összesített mennyiség. A begyűjtött készülékek együttes tömege így már egy utasok nélküli, 12 méteres trolibuszét is meghaladja. A szolgáltató ezzel a 2028-ig vállalt 20 tonnás céljának már közel 70 százalékát teljesítette.

Nem minden használt kütyünek kell ugyanakkor végérvényesen a hulladéklerakóban landolnia, hiszen a Yettel az okostelefonok élettartamának meghosszabbítását is támogatja: másodpiacos készülékprogramjában a társaság szigorú minőségellenőrzésen átesett, A+ besorolású iPhone-okat értékesít kétéves jótállással, így a még használható telefonok új gazdánál folytathatják a működést – közölte a vállalat.

Kiberbiztonság

A kiberbiztonság a felhasználó számára többnyire akkor válik láthatóvá, amikor valami baj történik. Pedig a háttérben folyamatos munka zajlik azért, hogy az ügyfelek adatai és a digitális szolgáltatások megfelelő védelem alatt álljanak. A Yettel 2025-ben Magyarországon az elsők között felelt meg sikeresen a NIS2 szerinti kiberbiztonsági auditnak. A vizsgált elektronikus információs rendszerek a legmagasabb biztonsági osztály követelményeit is teljesítették a közel 400 ellenőrzési ponton végzett audit során. A felkészülés az üzleti, informatikai, jogi és megfelelőségi területek együttműködésével zajlott, a belső szabályzatok frissítését pedig célzott munkatársi képzések egészítették ki.

Energia-felhasználás

A Yettelt is magában foglaló e& PPF Telecom Group 2025-ben elérte, hogy működésének teljes villamosenergia-felhasználását megújuló forrásokból fedezze. Ehhez hosszú távú áramvásárlási megállapodások, megújulóenergia-tarifák és származási garanciák egyaránt hozzájárultak. A csoport klímavédelmi céljait ugyanebben az évben a Science Based Targets initiative (SBTi) is hitelesítette, a CDP klímaváltozási értékelésében pedig A− minősítéssel a „Leadership” kategóriába került. Ezekhez a közös célokhoz illeszkednek a Yettel magyarországi fenntarthatósági programjai és vállalásai is – írta közleményében a telekommunikációs szolgáltató.

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Kezdőlap    Belföld    Kétharmados 5G-lefedettség, több tonnányi visszagyűjtött készülék – íme, a Yettel tavalyi fenntarthatósági eredményei

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