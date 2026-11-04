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Nyitókép: Unsplash

Ügynökakták: közleményt adott ki a Fidesz

Infostart / MTI

A legnagyobb ellenzéki párt szerint a Tisza Pártban ülnek a kommunisták utódai.

A fideszesek közösségének nem kell bemutatni a kommunista önkényuralmi rendszer bűneit – fogalmaz a legnagyobb ellenzéki párt szerdai közleményében az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának napján.

„Minden eszközt megragadtak és semmitől sem riadtak vissza, hogy tönkretegyenek minket. Börtönbe zártak, megfigyeltek és megfélemlítettek mindenkit, aki a Fidesszel együtt harcolt ellenük” – vonultatja fel a rövid írás.

A párt szerint a kommunisták utódai ma a Tisza Pártban ugyanezt teszik.

„Az újkommunisták önkénye ma is a félelemkeltésre épül, politikai ellenfeleik kiiktatásával ismét az egypártrendszer felé masíroznak” – zárul a közlés.

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Kezdőlap    Belföld    Ügynökakták: közleményt adott ki a Fidesz

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