Ügynökakták: közleményt adott ki a Fidesz

A fideszesek közösségének nem kell bemutatni a kommunista önkényuralmi rendszer bűneit – fogalmaz a legnagyobb ellenzéki párt szerdai közleményében az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának napján.

„Minden eszközt megragadtak és semmitől sem riadtak vissza, hogy tönkretegyenek minket. Börtönbe zártak, megfigyeltek és megfélemlítettek mindenkit, aki a Fidesszel együtt harcolt ellenük” – vonultatja fel a rövid írás.

A párt szerint a kommunisták utódai ma a Tisza Pártban ugyanezt teszik.

„Az újkommunisták önkénye ma is a félelemkeltésre épül, politikai ellenfeleik kiiktatásával ismét az egypártrendszer felé masíroznak” – zárul a közlés.