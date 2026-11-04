ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.5
usd:
323.21
bux:
148842.43
2026. november 4. szerda Károly
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Egy magyarországi rendőrautó fényhídja.
Nyitókép: Police.hu

Struktúraváltást, további személycseréket és sávos béremelést szeretne a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet

Infostart / InfoRádió

A rendvédelmi dolgozók nem értenek egyet a kormány 2027-es költségvetésében feltüntetett bruttó 15 százalékos béremeléssel. A Közszolgálati Rendőr Szakszervezet alelnöke, Tóth Zoltán az InfoRádióban azt mondta, leginkább a kommunikációt és a sávos béremelést hiányolja a szakszervezet.

Az elmúlt évekhez képest értelemszerűen minden, amit kapnak, plusz és pozitívum Tóth Zoltán, a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet alelnöke szerint, aki hozzátette: a jelenlegi legnagyobb problémájuk a kommunikáció és a párbeszéd hiánya. Pedig lettek volna javaslataik arra vonatkozóan, hogy „hogyan lehetne az állomány hangulatát egy picikét javítani”.

Szerinte jó, hogy hosszú évek után először 10 százalékkal növelik az alapilletményüket, de a pótlékrendszer és a szorzók olyan alacsony szinten vannak – az éjszakai pótlék másutt akár 100-szorosa is az övéknek –, hogy „az állomány nem tekinti ezt a béremelést megbecsülésre alkalmasnak”.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy 9000 fő hiányzik az állományból. A súlypontok eltolódtak, a végrehajtó állományban két ember három helyett dolgozik, így kap most mindössze 10 százalékos emelést, ami Tóth Zoltán szerint nem arányos. Itt jut szerephez szerinte a kommunikáció hiánya, mert ha egy bérajánlat egy emelési folyamat első lépcsőfoka, akkor lehet beszélni a továbbiakról.

„Tisztában vagyunk vele, hogy nincs pénz mindenre, de azért

lehetne egyfajta ütemezést, jövőképet adni

a kollégáknak. Jelenleg ezt a kormányzat úgy kommunikálja, hogy részben meg van mentve a rendőrség, érkezhetnek ide az emberek dolgozni, meg ezért a pénzért itt maradnak a bent lévők. Hát közlöm, hogy ez nem feltétlenül van így” – nyomatékosította a szervezeti vezető.

A leszerelésekre rálátással állítja, hogy

növekszik a távozók száma,

ők nem látnak jövőképet a pályán, és ez nem csupán a rendvédelem problémája, hanem az országé és a hétköznapi embereké is. Nem csupán az állomány fizetéséről van szó, hanem arról is, hogy a rendvédelmet ugyanúgy üzemeltetni kell, ahogy az oktatást vagy az egészségügyet.

A szakszervezet szerint sávos, ütemezett béremelésre lesz szükség.

„A magyar rendőrségen nem történt rendszerváltás. Üdvözöljük akár a BRFK, akár az ORFK vezetőjének a minőségi cseréjét, ezzel nagyon sok személyes problémát vagy konfliktust oldott fel a rendszer, viszont azt tapasztaljuk, hogy bizonyos vezetői rétegek ugyanazok, mint eddig voltak. Abba gondoljunk bele, hogy 16 évnyi problémakört hordoz magában a rendszer, sőt a 16 év még kevés is, mert ennél jóval mélyebbek a problémáink gyökerei” – ecsetelte.

Elmondása szerint a korábbi rendszerben szocializálódott vezetőket elmozdítanák, vagyis a probléma nem csupán anyagi, hanem strukturális, illetve „humán” jellegű is.

„Át kellene alakítani a rendőrség strukturális felépítését, és akkor a végén lehet, hogy kiderül, hogy nem is kell plusz 9 ezer ember, jóval kevesebből is megoldható, ha azokat jól meg is fizetik” – folytatta Tóth Zoltán.

Klasszikus tüntetésben nem nagyon gondolkodnak, szerinte így is látszik, hogy az állomány „lábbal szavaz”, leszerel és más pályát választ. Akik maradnak, nem kizárt, hogy utcára mennek, de nem egyedül, hanem más ágazatok szereplőivel együtt – jegyezte meg, de hangsúlyozta: nem kívánnak idáig eljutni, nem céljuk, hogy káosz legyen, csak a hivatásukat szeretnék gyakorolni.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Struktúraváltást, további személycseréket és sávos béremelést szeretne a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet

rendőr

tóth zoltán

közszolgálati rendőrszervezet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a nyitottaktak.hu weboldal

Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a nyitottaktak.hu weboldal

Mengyílt a nyitottaktak.hu oldal, ahol mintegy 60 ezer egykori ügynök nevét, adatait tették közzé az 1990 előtti korszakból.
 

Nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter levéltári sajtótájékoztatója

Ügynökakták: Bóka János szerint a Tisza átveri a magyar embereket

Ügynökakták: indulhat a keresés, „ne ítélkezzünk elsőre”

November 4., az ügynökakták napja

Korniss Péter megelőzte az akták megnyitását, vallomást tett a Kossuth-díjas fotós

Szakértő: a társadalom érettségére lesz szükség az ügynökakták feldolgozásához

VIDEÓ
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.04. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Virovácz Péter szerint szűk sávba ragad a forint, az euróbevezetési terv viszont a gazdaság több területén is nagy változásokat hoz

Virovácz Péter szerint szűk sávba ragad a forint, az euróbevezetési terv viszont a gazdaság több területén is nagy változásokat hoz

A magyar eszközök árfolyamát ma már főként a világgazdasági folyamatok alakítják, a hazai gazdaságpolitika hitelessége viszont érintetlen maradt - mondta el Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az intézmény őszi sajtóeseményén. A 2032-es euróbevezetés menetrendje és a kiszámítható költségvetési pálya stabil hátteret ad, a legnagyobb kockázatot pedig az amerikai kereskedelempolitika és a fejlett piaci hozamok emelkedése jelenti. Az alapkamat 2027 őszéig 5,5 százalékon maradhat, a forint pedig a következő hónapokban is a 350-370-es sávban maradhat. Virovácz Péter a magyar gazdaság kilátásait kedvezően látja, a következő hónapokban-években pedig az euróövezeti csatlakozásra való felkészülés, az ipar jó teljesítménye, az ellenálló fogyasztás és a nettó export is támogathatja a növekedést. A magas bérdinamika időszaka viszont lejárt, az ING Bank vezető elemzője szerint a vállalatokra hatékonyságjavító beruházások, a dolgozókra pedig a nominális stabilitás logikájának elfogadása vár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hirtelen kilőttek az árak a tőzsdén az amerikai félidei választások után: hatalmas fordulat jött a nemesfémeknél

Hirtelen kilőttek az árak a tőzsdén az amerikai félidei választások után: hatalmas fordulat jött a nemesfémeknél

Az arany árfolyama közel három százalékkal, unciánként 4044,9 dollárra emelkedett a kora reggeli órákban.

BBC
Business Sport Travel Science
Democrats take control of US Congress as voters resoundingly reject Trump's Republicans

Democrats take control of US Congress as voters resoundingly reject Trump's Republicans

President Trump acknowledges the Iran war, and higher fuel prices, were factors as Democrats win across the country - including in Texas, Kansas, and Michigan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 4. 11:55
Füstölög a fogyasztóvédelem: gond van az USB-töltőkkel
2026. november 4. 11:25
Ügynökakták: indulhat a keresés, „ne ítélkezzünk elsőre”
×
×