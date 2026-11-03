Veszélyes termék kerülhetett a fürdőszobákba, figyelmeztet a hatóság

A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető. Az NKFH ezért figyelemfelhívásban tájékoztatja a közvéleményt a veszélyes termékről és annak visszahívásáról.

Mint írják, a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a borotva belső áramköreinek forrasztásai túl nagy mennyiségű ólmot tartalmaznak. Az ólom nehezen lebomló, mérgező nehézfém, amely a leselejtezett termékekből a talajba és a talajvízbe jutva tartósan károsítja az élővilágot és a környezetet.

Termék megnevezése: Vezeték nélküli elektromos borotva (Electric shaver)

Márka: Camry

Modellszám / Típus: CR 2915

Vonalkód: 5908256834170

Származási ország: Kína

Gyártó: Adler Sp. z o. o. (Lengyelország)

Csomagolás: Kartondoboz

Kiemelik, ha vásárolt ilyen elektromos borotvát, a környezetünk védelme érdekében ne használja és semmiképpen ne dobja a normál háztartási hulladékba! A termék visszavételével és a vételár rendezésével kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a forgalmazóval – zárul a felhívás.

(Nyitóképünk illusztráció.)