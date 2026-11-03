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Súlyos környezetvédelmi kockázat miatt vezeték nélküli elektromos borotva került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került.
Nyitókép: Unsplash.com

Veszélyes termék kerülhetett a fürdőszobákba, figyelmeztet a hatóság

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Súlyos környezetvédelmi kockázat miatt vezeték nélküli elektromos borotva került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető. Az NKFH ezért figyelemfelhívásban tájékoztatja a közvéleményt a veszélyes termékről és annak visszahívásáról.

Mint írják, a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a borotva belső áramköreinek forrasztásai túl nagy mennyiségű ólmot tartalmaznak. Az ólom nehezen lebomló, mérgező nehézfém, amely a leselejtezett termékekből a talajba és a talajvízbe jutva tartósan károsítja az élővilágot és a környezetet.

  • Termék megnevezése: Vezeték nélküli elektromos borotva (Electric shaver)
  • Márka: Camry
  • Modellszám / Típus: CR 2915
  • Vonalkód: 5908256834170
  • Származási ország: Kína
  • Gyártó: Adler Sp. z o. o. (Lengyelország)
  • Csomagolás: Kartondoboz

Kiemelik, ha vásárolt ilyen elektromos borotvát, a környezetünk védelme érdekében ne használja és semmiképpen ne dobja a normál háztartási hulladékba! A termék visszavételével és a vételár rendezésével kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a forgalmazóval – zárul a felhívás.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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Kezdőlap    Belföld    Veszélyes termék kerülhetett a fürdőszobákba, figyelmeztet a hatóság

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