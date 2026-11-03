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Nyitókép: Getty Images/ Mensent Photography

Veszélyes összetevők miatt szigorítanak az étrend-kiegészítők szabályozásán

InfoRádió / MTI

Szigorúbb lett az étrend-kiegészítők gyártásának, forgalmazásának szabályozása, ezentúl kötelező lesz figyelembe venni az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) listáját az alkalmazásra nem javasolt növényekről és egyéb élettani hatású anyagokról – hívta fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) közleményében.

Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI, korábban NNGYK) által működtetett Tudományos Tanácsadó Testület 2017 óta teszi közzé az élelmiszerekben – beleértve az étrend-kiegészítőket is – az alkalmazásra nem javasolt növények és egyéb élettani hatású anyagok listáját. A negatív lista tartalmazza azokat a növényi összetevőket és egyéb élettani hatású anyagokat, amelyek az NNGYK és Tudományos Tanácsadó Testülete szerint közegészségügyi kockázatot hordoznak – írták a közleményben.

A negatív lista eddig jogi kötőerővel nem bírt, egyes piaci szereplők arra mint ajánlásra tekintettek, így termékeik gyártásakor nem vették figyelembe a listában szereplő tiltásokat, határértékeket, ezzel a fogyasztókat is veszélyeztették – mutattak rá a közleményben.

Kiemelték, hogy ezt orvosolja az október 29-én megjelent kormányrendelet, amely kötelező érvényűvé teszi a negatív lista alkalmazását. A rendelet szerint „az ONI tudományos tanácsadó testülete által nem vagy csak korlátozással alkalmazható növények és egyéb táplálkozási és élettani hatású anyagok listáját, amelyet az ONI a 13. § b) pontja szerinti feladata keretében a honlapján tesz közzé, és amely a forgalomba kerülő élelmiszerekre és étrend-kiegészítőkre kötelező érvényű.”

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