Kiderül az előrejelzésekből, hogy mekkora az esély a fehér karácsonyra

A 2026/2027-es tél enyhébbnek és csapadékosabbnak ígérkezik az átlagosnál, a havazás esélye pedig különösen decemberben lehet kérdéses.

Az Európai Unió klímaváltozás-figyelő szolgálata, a Copernicus által közzétett szezonális időjárás-előrejelzése szerint Európa nagy részén az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínű a decembertől februárig tartó időszakban. Magyarországon is enyhébb tél körvonalazódik, miközben a csapadék mennyisége meghaladhatja a megszokott értéket.

A Severe Weather Europe hat különböző szezonális időjárási modell adatait összesítő elemzése sem mutat különösebben biztató képet a hókedvelők számára. Az októberben frissített előrejelzés Európa jelentős részére az átlagosnál kevesebb havat valószínűsít a 2026/2027-es télen – számolt be róla a baon.hu.

A modellek alapján a tél későbbi szakaszában, főként februárban, Északkelet- és Közép-Európa egyes részein javulhatnak a hóviszonyok, Magyarország esetében azonban ekkor sem látszik egyértelműen átlag feletti havazás.

Fontos ugyanakkor, hogy a mostani számítások nem jelentik azt, hogy Magyarországon biztosan hó nélkül telik majd a karácsony.