Gyógyszert szed? Felhívást küldött a hatóság

A gyógyszerek életeket menthetnek és világszerte emberek millióinak javíthatják az egészségi állapotát, de nem kívánt mellékhatásokat is okozhatnak. Egyes mellékhatások hirtelen jelentkeznek, míg mások fokozatosan, hosszú használat után alakulnak ki. Néhány közülük egyértelműen észlelhető, míg mások „némák”, és kizárólag orvosi vizsgálatokkal mutathatók ki – írták.

Az OGYI arra hívja fel a betegek és az egészségügyi szakemberek figyelmét, hogy

minden típusú mellékhatásra figyeljenek és jelentsék azokat.

Ezek a bejelentések fontos információkkal szolgálnak a gyógyszerek biztonságáról, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a hatóságok időben reagálhassanak a lehetséges kockázatokra. A mellékhatások megjelenésének valószínűsége nagyobb lehet egy új gyógyszer szedésének megkezdésekor, a dózis módosításakor, vagy ha a készítményt más gyógyszerekkel, bizonyos ételekkel, illetve gyógynövénykészítményekkel együtt alkalmazzák – ismertették.

Kitértek arra, hogy a feltételezett mellékhatások bejelentése kis lépésnek tűnhet, de hozzájárul ahhoz, hogy a gyógyszerek mindenki számára biztonságosabbá váljanak.

Mellékhatásokat bárki bejelenthet: egészségügyi szakemberek és betegek egyaránt a gyógyszerhatóság honlapján elérhető felületen.

A november 2. és 8. között immár tizenegyedik alkalommal megrendezendő MedSafetyWeek kezdeményezéshez idén 130 ország 140 szervezete csatlakozott.