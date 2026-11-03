Elégedetlenek a pénzzel a szociális dolgozók – „Saját magának tette magasra a lécet a kormány”

Magyar Péter október 19-én, a 2027-es költségvetési tervezet bemutatásakor így beszélt a szociális ágazatban dolgozók béremeléséről: „A béremelésnek és az adócsökkentésnek köszönhetően 2027-től átlagosan 17,8 százalékkal emeljük a szociális ágazatban, ideértve a gyermekvédelelemben dolgozók bérét, ideértve még a bölcsődék dolgozóit és a teljes gyermekvédelmi ágazatot is.”

A kormány számításai szerint ez az intézkedés mintegy 101 ezer munkavállalót érint majd.

Az emelés elmarad az ígért azonnali 25 százalékos béremeléstől – mutatott rá Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban.

„Az sem pontosan tudható, hogy ez konkrét, valódi, 17,8 százalék, tehát ami csak a szociális ágazatban dolgozókat érinti, vagy pedig ez olyan tételekből áll össze, aminek csak kisebb része a konkrét ágazati emelés, egy része olyan, ami a garantált bérminimumot érinti, amit mindenki megkap” – mutatott rá Köves Ferenc, hozzátéve: a kommunikációban a szociális ágazat emeléséről volt szó, márpedig amit mindenki megkap, az nem ágazati emelés.

Köves Ferenc viszont ezt még azelőtt mondta, hogy a költségvetés részleteit nyilvánosságra hozta volna a kormány. Azóta a szakszervezetek szerint kiderült, hogy több összetevős béremelésről van szó, amely olyan elemekből áll, mint

a garantált bérminimum emelése és

az szja-csökkentés,

így ez nem számít ágazati emelésnek.

Köves Ferenc még azt is rögzítette, hogy létszámhiánnyal küzd az ágazat, amely területenként eltérő, de átlagosan 15-20 százalék, és kritikusabb helyeket érint:

gyermekvédelem

idősellátás

fogyatékkal élők ellátása.

Egy átlagos szociális dolgozó bére Köves Ferenc szerint nem sokkal van a minimálbér felett.

„A szociális gondozók, ápolók, akik a gerincét alkotják a szociális szakmának – az idősellátásban ők dolgoznak, gyermekvédelemben is sok középfokú végzettségű kolléga van, illetve a bentlakásos intézményekben úgyszintén –,

sok esetben nettó 300 ezer forint körül visznek haza, van, aki kicsit alatta, van, aki fölötte. A diplomások bére sem sokkal magasabb ennél”

– fogalmazott.

A szakszervezet elnöke az ígért béremelések elmaradása miatt a csalódottságukat hangsúlyozta. „Nagyon magasra tette az új kormány a lécet, hiszen ők ígértek 25 százalékot, ráadásul azonnalra. Ha októbertől emelték volna 25 százalékkal az ágazat bérét, akkor az a magyar költségvetés 0,1 százaléka lett volna. Valahogy ez sem fért bele a büdzsébe, amiről én azt gondolom, hogy ez értékválasztás kérdése ilyen nagyságrendű összegnél”.

Köves Ferenc szerint az emelés nem pénzkérdés, mivel a 0,1 százalékot arra költi a kormány, amire akarja.

A cikk Barkóczi Bence összeállítása alapján készült.