Azonnali segítséget kaphatnak koraszülés után a családok

A koraszülöttekért világnapot 2026-tól november 17-e helyett november 15-én tartják az Egészségügyi Világszervezet által kijelölt időpontban. Itthon pedig idén 15 éves a Koraszülöttekért Országos Egyesület. Földvári Nagy Zsuzsanna elnök az InfoRádióban elmondta: a világon megközelítőleg minden tizedik gyermek koraszülöttként jön a világra, Magyarországon ez körülbelül 6500 és 8000 közötti születésszámot jelent évente. Koraszülés a várandóság 24. és 37. hete között történik, az ekkor születő gyermekek 2500 gramm súly alatt vannak. Az ilyen eseményekre általában nem számítanak a családok, Erre az élethelyzetre a szülők nincsenek felkészülve, ráadásul egy „nagyon érdekes” közegbe csöppennek.

„Egy koraszülött intenzív osztály egy űrbázishoz hasonló. A szülők ekkor még nem tudják mi vár rájuk, nagyon ijesztő, nagyon félelmetes a helyzet számukra.

Itt tud bekapcsolódni az egyesületünk: abban a pillanatban, amikor megtörténik ez az esemény, azonnali támaszként ott vagyunk a családok mellett” – hangsúlyozta az egyesület elnöke. Pici füzet nevű kiadványukkal, ami online is elérhető, az első pillanattól kezdve tudnak segíteni, hazakerüléskor pedig egy kis csomagot ajándékoznak a családoknak, ugyanis a 44-es ruhákat nem könnyű beszerezni. Ráadásul az 1 százalékos adókból származó felajánlásoknak köszönhetően pszichológiai segítséget is nyújtanak, ha kérnek ilyet a családok.

„Magyarországon 29 koraszülött osztály található fantasztikus szakemberekkel, és az orvostudománynak, illetve a műszerezettség fejlődésének köszönhető, hogy

a szövődménnyel terhelt felépülés lényegesen kisebb százalékban fordul elő, mint 20 évvel ezelőtt”

– mondta.

Az eddigi visszajelzések alapján lila fénybe öltözik idén többek között a budapesti Lánchíd, a pécsi TV-torony, a fővárosi Müpa, a soproni Tűztorony, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Q épülete, a szolnoki városháza, a győri városháza, a győri Audi Aréna, a miskolci Avasi kilátó, a Millenáris szélkapu, a nagykanizsai polgármesteri hivatal és Budapest óriáskereke.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.