A NAV pénztárgépportáljára kerül át az ügyintézés

A Pénztárgép portál a Nemzeti Adó és Vámhivatal online elérhető webes felülete, és ez az a hely, ahol az online pénztárgépek és az e-pénztárgépek ügyeit lehet intézni. Az az alapvető változás, hogy míg eddig egy online pénztárgép esetében csak az üzembe helyezéshez szükséges kódot lehetett megkérni ezen a felületen, valamint le lehetett kérdezni a forgalmi adatokat, mostantól kezdve a használattal kapcsolatos események és változások is bejelenthetők – mondta el az InfoRádióban Zsombor Csaba, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense.

Például ha valaki szüneteltetni szeretné a pénztárgép használatát, vagy ki akarja vonni a használatból, vagy esetleg elveszett a pénztárgép, akkor ezeket már most be lehet jelenteni ezen a felületen. Eddig csak az általános nyomtatványkitöltő keretprogramban lehetett ezeket az információkat megadni, ami pedig nem egy online felület, és összehasonlítva ezzel a pénztárgép portállal, minden adatot külön-külön be kell írni. Ez pedig, mivel ügyfélkapus belépéssel rendelkezik, már az adatok nagy részét rögtön automatikusan feladja, és nem kell újra és újra kitölteni. Magyarán

egy kicsit egyszerűbbé, gyorsabbá, kényelmesebbé válik azok munkája, akik pénztárgépet használnak.

A jövőben várhatók további fejlesztések ezen a felületen, tehát nemsokára már a pénztárgépszervizek is itt teljesítik az adott szolgáltatásukat, és így idővel, ahogy a nyomtatványkitöltőt kivezeti a NAV, minden ügy, ami online pénztárgéppel kapcsolatos, erre a portálra fog átkerülni – tette hozzá.

Az interjút Kalapos Mihály készítette.