Máris politikai vita robbant ki az Alkotmánybíróság új elnöke körül

Azt írták: mivel Sonnevend Pált a testületből „a jogállamiság lábbal tiprásával eltávolított” Hende Csaba helyére ültette a Tisza Párt „önkénye”, a jogász alkotmányellenes módon bitorolja a székét.

„A jogállamiság helyreállítását követően a Tisza önkényuralmának kiépítői és statisztái is rövid úton oda kerülnek, ahová valók” – fogalmaztak.

Az Ab hétfőn a honlapján azt közölte, hogy az új elnök megválasztásával azonnal hivatalba is lépett.

Sonnevend Pált az Országgyűlés július 27-én választott az Alkotmánybíróság tagjává, elnöki megbízatása három évre szól.