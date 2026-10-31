Október 31-e után új korszak kezdődik a társasházak kezelésében, a lakóknak érdemes résen lenniük

Szilber Szilvia elmondta: november 1-től a társasházaknál komoly problémát okozhat, ha a földhivatali nyilvántartásba nem történt meg a közös képviselő bejegyzése.

„Minden társasházat érint a változás. Az ingatlannyilvántartásba a közös képviselőket be kellett már jegyeztetni, de a végrehajtási rendelet csak most október 22-én jelent meg, és az új rendelet egy átmeneti megoldást ír elő”

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Hozzátette: ahol nincsen bejegyzett közös képviselő a földhivatalban, a számvizsgáló bizottság vagy egy megbízott tulajdonos vállára kerül az épület üzemeltetésének, kezelésének feladata, akit szintén a közgyűlésnek kell kijelölnie.

„Már a bankok is jelezték a közös képviselőknek, – ezeket a leveleket már kapjuk körülbelül szeptember közepe óta –, hogy a földhivatali nyilvántartásba való bejegyzést igazolni kell, különben a bankszámlán való számlaműveleteket nem lehet végrehajtani, a közös képviselők nem tudnak majd számlák felett rendelkezni” – húzta alá.

Kiemelte: a gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy november 1-jétől, ha még nem is veszi el a bank, akkor sem jogosult a közös képviselő az ügyintézést végezni, tehát például nem tud kifizetni egy számlát.

A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy egy társasházi lakásvásárláskor nem csak a lakást vásároljuk meg, hanem a társasházzal járó kötelezettségeket és terheket is.

„Amikor erről oktatok, akkor a pénzügyet szoktam említeni először, hiszen az, hogy egy társasháznak 20 millió forint megtakarítása van, vagy 20 millió forint kölcsönt vett fel, és éppen a hitelt törleszti, az jelentős különbség, és ez megjelenik a fizetési kötelezettségekben is”

– mondta.

„Tehát a lakásvásárlók ne csak a havi közös költségről tájékozódjanak, hanem a társasház helyzetéről és állapotáról is, és ehhez hoztam létre a társasház auditból lerövidített SZIM Szilber Ingatlan Menedzsment gyors állapotfelmérő indexet” – tette hozzá.

Hangsúlyozta: egy egytől százas skálán lévő számot fog kapni a társasház, hogy éppen milyen állapotban van. Ez az index jelzi a társasház működésének a gyenge pontjait, és segít dönteni, hogy hol kell először lépni a lakások értékének megőrzése érdekében. Tehát nem csak lakásvásárlás esetén érdekes, hanem meglévő tulajdonosoknak is, és érdemes évről évre elvégezni, hogy összehasonlítsuk, hogy fejlődik vagy sem a társasház ezen szempontrendszer alapján.

A cikk Gyulai Péter interjúja alapján készült.