Visszaéléseket vizsgáló bizottságot kezdeményez a Tisza-frakció

A bizottságot a forrásokkal való rendszerszintű visszaélések és az elmaradt eredmények miatti politikai, intézményi felelősség teljes körű feltárására hozzák létre – írták a közleményben.

A kezdeményezés célja a hátrányos helyzetűek és a mélyszegénységben élők felzárkóztatására szánt hazai és európai források felhasználásának kivizsgálása. A bizottság átfogóan megvizsgálná az elmúlt két évtized támogatási rendszereit és az ellenőrző szervek által feltárt, súlyos szabálytalanságokat azért, hogy a jövőben a források átláthatóan és eredményesen jussanak el a rászoruló célcsoportokhoz – tették hozzá.

Amennyiben az Országgyűlés támogatja a bizottság felállítását, hatfős testület alakul. A bizottság elnökének a Tisza Párt Gyöngyösi Istvánt, tagjainak Dicső Viktóriát és Cseh Tamást jelöli. Rajtuk kívül a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk egy-egy tagot jelölhet.

Kitértek arra, hogy a Tisza javaslata szerint a bizottság nyilvános jelentésben tárja majd a társadalom elé a visszaélések hátterét, és teszi meg javaslatait annak érdekében, hogy a jövőben tiszta, ellenőrizhető felzárkóztatási politika valósulhasson meg.

Közölték azt is, hogy négy parlamenti vizsgálóbizottság Tisza párti tagjai kezdeményezik, hogy az Országgyűlés hosszabbítsa meg a testületek 2026. december 31-én lejáró mandátumát 2027. június 15-ig. Az erről szóló határozati javaslat hamarosan az Országgyűlés elé kerül.

A hosszabbítás a gyermekvédelem rendszerszintű válságát, a kegyelmi botrány felelőseit, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságra vonatkozik.