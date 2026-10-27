ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.81
usd:
329.44
bux:
146629.75
2026. október 27. kedd Szabina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 19-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Visszaéléseket vizsgáló bizottságot kezdeményez a Tisza-frakció

Infostart / MTI

A felzárkóztatási forrásokkal kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság megalakítását kezdeményezi a Tisza-frakció a parlamentben – közölte a kormánypárt képviselőcsoportjának sajtóosztálya.

A bizottságot a forrásokkal való rendszerszintű visszaélések és az elmaradt eredmények miatti politikai, intézményi felelősség teljes körű feltárására hozzák létre – írták a közleményben.

A kezdeményezés célja a hátrányos helyzetűek és a mélyszegénységben élők felzárkóztatására szánt hazai és európai források felhasználásának kivizsgálása. A bizottság átfogóan megvizsgálná az elmúlt két évtized támogatási rendszereit és az ellenőrző szervek által feltárt, súlyos szabálytalanságokat azért, hogy a jövőben a források átláthatóan és eredményesen jussanak el a rászoruló célcsoportokhoz – tették hozzá.

Amennyiben az Országgyűlés támogatja a bizottság felállítását, hatfős testület alakul. A bizottság elnökének a Tisza Párt Gyöngyösi Istvánt, tagjainak Dicső Viktóriát és Cseh Tamást jelöli. Rajtuk kívül a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk egy-egy tagot jelölhet.

Kitértek arra, hogy a Tisza javaslata szerint a bizottság nyilvános jelentésben tárja majd a társadalom elé a visszaélések hátterét, és teszi meg javaslatait annak érdekében, hogy a jövőben tiszta, ellenőrizhető felzárkóztatási politika valósulhasson meg.

Közölték azt is, hogy négy parlamenti vizsgálóbizottság Tisza párti tagjai kezdeményezik, hogy az Országgyűlés hosszabbítsa meg a testületek 2026. december 31-én lejáró mandátumát 2027. június 15-ig. Az erről szóló határozati javaslat hamarosan az Országgyűlés elé kerül.

A hosszabbítás a gyermekvédelem rendszerszintű válságát, a kegyelmi botrány felelőseit, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságra vonatkozik.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Visszaéléseket vizsgáló bizottságot kezdeményez a Tisza-frakció

országgyűlés

vizsgálóbizottság

tisza-frakció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter dátumokat közölt, sűrű hetük lesz a lakásvásárlóknak

Magyar Péter dátumokat közölt, sűrű hetük lesz a lakásvásárlóknak

„A kormány döntése alapján az október 31-ig megkötött ingatlan adásvételi szerződéseknél és a bankokhoz november 15-ig benyújtott hitelkérelmeknél lehet igényelni az Otthon Start hitelt. Ezzel a folyamatban lévő ingatlan vásárlások rendben lezárhatóak” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.
 

GKI: az emberek többsége támogatja a vagyonadót, a cégvezetők egy része viszont aggódik

Többféle segítséget is kapnak a babaváró hitelesek – bejelentették a részleteket

Magyar Péter: október 28-án indul a Wekerle Plusz Vásárlási és Építési Hitel

Bóka János: a jövőben kedvezőtlenebb feltételekkel lehet lakáshoz jutni

Tibor Dávid a Wekerle Plusz programról: egy háztartás számára 22,5 millió forint elég nagy összeg

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.28. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Árokszállási Zoltán az MBH Elemzési Centrum igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz drónokat lőttek le a NATO légterében, most megindultak a francia erők is

Orosz drónokat lőttek le a NATO légterében, most megindultak a francia erők is

Franciaország átmenetileg Romániába telepítette egyik tengerészeti járőrrepülőgépét, hogy segítsen a hajózási veszélyek azonosításában, és megerősítse a kritikus energiainfrastruktúra védelmét a Fekete-tengeren – közölte a román védelmi tárca. Októberben Románia két orosz drónt lőtt le a román felségvizek felett, ma pedig a brassói szabotázsakció miatt kérették be az orosz nagykövetet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kikerülhet a mélypontról a magyar építőipar: elképesztő összeget hozhat az új otthonteremtési hullám

Kikerülhet a mélypontról a magyar építőipar: elképesztő összeget hozhat az új otthonteremtési hullám

Jelentős megrendelésállományt hozhat a magyar építőiparnak a Wekerle átfogó otthonteremtési, otthonfelújítási, bérlakás- és kollégiumépítési programja.

BBC
Business Sport Travel Science
Brazilian authorities question whereabouts of Flávio Bolsonaro after he fails to surrender passports

Brazilian authorities question whereabouts of Flávio Bolsonaro after he fails to surrender passports

The defeated right-wing presidential candidate is under investigation for alleged corruption and money laundering - allegations he denies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 27. 19:48
Kálnoki-Kiss Attila: nagyobb versenyre van szükség a sportesemények kommunikációs feladatainál
2026. október 27. 18:50
Új testület alakul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének megoldására
×
×