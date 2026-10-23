A szabadság és az összefogás fontosságáról beszélt a köztársasági elnök és a miniszterelnök – a nap hírei

Országszerte és külföldön is megemlékezéseket tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján. A központi ünnepség reggel zászlófelvonással kezdődött a Kossuth téren. Délután ünnepi ülést tartott az Országgyűlés, amelyen azonban az ellenzéki pártok nem vettek részt. Baka András köztársasági elnök arról beszélt, hogy 56 résztvevői nagyon sokfélék voltak, és azt hangsúlyozta: a haza nem lehet egyetlen politikai közösség kizárólagos tulajdona.

A tiszta lelkiismert forradalmának nevezte a 1956 októberének 13 napját a miniszterelnök a forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján. Magyar Péter a honvédség Gripenjeinek tisztelgő áthúzása után a Kossuth téren üdvözölte az ünneplőket. A kormányfő kiemelte, a forradalom hőseit kivégezhették, elhallgathatták, de azt a felismerést nem vehették, hogy a magyarok képesek összefogni és kezükbe venni a sorsukat.

A Fidesz a Bem téren, a Mi Hazánk a Corvin közben tartott megemlékezést. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, nincsen szabadság függetlenség nélkül, és a magyarok meg akarják őrizni identitásukat, mint a szabadság nemzete. A Mi Hazánk nemzeti ellenállást hirdetett. A párt frakcióvezetője, Toroczkai László azt mondta: a nemzeti ellenállás köreinek az lesz a feladatuk, hogy olyan kihívásra reagáljanak, amilyen támadás éppen éri a magyarságot.

A bíróság egy hónapra elrendelte Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását, közölte a Fővárosi Törvényszék szóvivője. Letartóztatásba került Matolcsy Ádám cégeinek állandó ügyvédje, valamint a Matolcsy Ádámhoz és Száraz Istvánhoz köthető egyik cég vezető tisztségviselője is.

A Fitch Ratings szerint a 2027-es magyar költségvetési tervezet összeegyeztethető azzal a kormányzati céllal, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezeti csatlakozás feltételeit. A hitelminősítő előrejelzése szerint az államháztartási hiány az idei, GDP-arányosan 7,3 százalékos szintről jövőre 5,4 százalékra, 2030-ra pedig 3 százalék alá csökkenhet.

Moszkva közlése szerint november első felében Abu-Dzabiban rendezik meg az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú találkozót, az ukrajnai rendezési tárgyalások újabb fordulóját. A Kreml szóvivője úgy vélte, Brüsszel leendő álláspontjától függ, hogy van-e értelme részt vennie az ukrajnai békefolyamatról szóló tárgyalásokon az Európai Unió különmegbízottjának.

Tűzszünetet vezet be az orosz hadsereg október 27-én hajnali 4 órától a Herszon megye orosz ellenőrzés alá vont részén lévő Oleski város térségében, az ott végrehajtandó humanitárius művelet miatt – közölte Valerij Geraszimov vezérkari főnök. Korábban a washingtoni Fehér Ház jelezte, hogy a tűzszünet megkötésében az amerikai first lady, Melania Trump is közreműködött.

Elindult az Egyesült Államokba az első orosz dízelszállítmány az amerikai és az orosz elnök megállapodása nyomán. A máltai zászló alatt közlekedő tartályhajó 40 ezer tonna alacsony kéntartalmú dízelolajat visz, és a tervek szerint november 7-én érkezik New Yorkba.

Újabb teherhajó adott le vészjelzést a Fekete-tenger román partjainál, miután dróntalálat érte. A tanker kigyulladt és süllyedni kezdett. A mentőegységek 9 tengerészt mentettek ki a vízből, egy holttestet találtak, a legénység további 3 tagja eltűnt.

Finn segítséggel fejlesztene saját műholdas kommunikációs rendszert Ukrajna, miután problémák merültek fel az amerikai Starlink szolgáltatásával. A megállapodást a finn miniszterelnök kijevi látogatásán jelentették be, amelyen 7, összesen 300 millió euró értékű megállapodást kötöttek.

Kémkedés gyanúja miatt négy orosz diplomatát utasított ki Ausztria. Az osztrák külügyminisztérium közlése szerint a bécsi orosz nagykövetség három munkatársa a diplomáciai státuszával összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott, a negyedik kiutasított személy pedig az EBESZ orosz küldöttségének tagja volt.

Franciaországban 70 ezer rendfenntartót vezényelnek az utcákra a megélhetési problémák miatti szombati újabb tüntetésekre. A belügyminiszter ezt azzal indokolta, hogy a közösségi médiában erőszakos cselekményekre és fosztogatásokra buzdítanak.

Versenyjogi vizsgálatot indított az Omya ásványanyaggyártó vállalat ellen az Európai Bizottság. A svájci székhelyű cég a gyanú szerint visszaélhetett erőfölényével a papíriparban felhasznált kalcium-karbonátok piacán. A cég olyan szerződéses feltételeket alkalmazhatott, amelyek arra kötelezték a papíripari ügyfeleket, hogy teljes vagy csaknem teljes kalcium-karbonát-szükségletüket a vállalattól szerezzék be.

Hidrogént szállítanak gázvezetéken, erről állapodott meg a román országos gázelosztó hálózat működtetője, a Transgaz és a japán Kawasaki. Ez lesz a világon az első olyan kísérlet, amely nagy mennyiségű hidrogén gázvezetéken történő szállítását célozza.

Katonai egyeztetéseket kezdeményezett Észak-Koreával a határvonal tisztázásáról és a fegyveres incidensek megelőzéséről Dél-Korea. Szöul a demarkációs vonal közös ellenőrzését, a katonai kommunikáció helyreállítását és a határ menti összecsapások kockázatának csökkentését javasolja.

Állami tulajdonú nemzeti légitársaság létrehozását tervezi Koszovó a következő 4 évben. A beruházás költsége és gazdasági megtérülése egyelőre bizonytalan, a becslések 300 millió és 500 millió euró közötti összegről szólnak.

Fizetésképtelenné nyilvánítását kérte a román Dan Air légitársaság. A vállalat közlése szerint a járatok menetrendje nem változik, és a kérelem elbírálása alatt is folytatja működését.

Görögország jövő január 1-jétől megtiltotta a közösségi média használatát a 15 éven aluliak számára. Görögország ezzel az első uniós tagállam lesz, amelyben ilyen korlátozást bevezetnek.