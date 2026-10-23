Kellemetlen olajpiaci lépésre kényszerült az Egyesült Államok

Mindemellett az amerikai stratégiai olajtartalékok 1982 óta nem látott alacsony szinten vannak, miután Donald Trump elnök igénybe vette azokat, amikor az Egyesült Államok Irán elleni háborúja megzavarta az ellátási útvonalakat, valamint miután elődje, Joe Biden elnök is vételezett onnan az ukrajnai háború kitörése nyomán.

A Lake Charles-i finomító napi mintegy 264 ezer hordó finomítási kapacitással rendelkezik.

A most felszabadított készlet „segíteni fog ellensúlyozni a finomítóba irányuló nyersolaj-szállításokat érintő ideiglenes zavarokat, és támogatni fogja a Louisianát és a környező piacokat ellátó közlekedési üzemanyagok folyamatos termelését” – közölte a minisztérium.

A Phillips 66 szóvivője megerősítette, hogy a finomító nyersolajat fog kapni az Egyesült Államok stratégiai kőolajkészletéből, de nem kívánt nyilatkozni a finomító működéséről vagy kereskedelmi tevékenységéről.

117 dollár felett a Brent ára Felgyorsult az olaj áremelkedése péntek délután, röviddel 18 óra előtt 117 dollár fölött jegyezték, ez tavaly december óta a legmagasabb szint. Percekkel 18 óra előtt az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 4,05 dollárral (3,58 százalékkal) 117,22 dollárra nőtt.



Az energiahordozó drágulását a közel-keleti konfliktus eszkalálódásától való félelem táplálja. Előzőleg az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke a közösségi médiában azt írta, hogy az iráni csapatok erőteljes választ adnak egy újabb amerikai támadásra. Egy másik iráni illetékes pedig arra figyelmeztetett, hogy ha a teljes körű katonai akció folytatódik, Teherán olajlétesítményeket és tenger alatti kábeleket fog támadni a Perzsa-öbölben, illetve mesterséges intelligenciával működő létesítmények és adatközpontok is célpontok lehetnek.

Időközben elindult Oroszországból az Egyesült Államokba a dízelolajat szállító első tartályhajó a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti megállapodás részeként. Az LSEG hajózási cég adatai szerint a máltai zászló alatt közlekedő Agioi Fanendes október 22-én vette fel rakományát az oroszországi Primorszk kikötőjében.

A hajó mintegy 40 ezer tonna alacsony kéntartalmú dízelolajat szállít, és november 7-én érkezhet meg New Yorkba.

Donald Trump október 9-én jelentette be, hogy Oroszország első körben 300 ezer tonna, vagyis 2,25 millió hordó dízelolajat exportálhat, ezt novemberben további 500 ezer tonna, majd röviddel később egymillió tonna követheti. A szállítások célja az üzemanyagárak mérséklése az amerikai félidős választások előtt.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a múlt héten azt mondta: Oroszország az év végéig havi 3-3,5 millió tonnára növelheti dízelexportját, ami megfelel a korábbi szokásos szintnek.

Az Európai Unió 2023 februárjában vezette be a teljes embargót az orosz olajtermékekre az ukrajnai háború miatt. Azóta Oroszország elsősorban Brazíliába, Törökországba és afrikai országokba exportált dízelolajat.