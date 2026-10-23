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Nyitókép: Pixabay

Kellemetlen olajpiaci lépésre kényszerült az Egyesült Államok

Infostart / MTI

Az amerikai energiaügyi minisztérium pénteken mintegy 400 ezer hordónyi nyersolaj sürgősségi felszabadítását engedélyezte az ország stratégiai tartalékából, hogy ellensúlyozza a louisianai Phillips 66's Lake Charles olajfinomítóban – egyelőre nem részletezett okból - keletkezett termeléskiesést. Időközben a Brent olaj ára december óta nem látott szintre emelkedett, és dízelszállítmány indult Amerikába Oroszországból.

Mindemellett az amerikai stratégiai olajtartalékok 1982 óta nem látott alacsony szinten vannak, miután Donald Trump elnök igénybe vette azokat, amikor az Egyesült Államok Irán elleni háborúja megzavarta az ellátási útvonalakat, valamint miután elődje, Joe Biden elnök is vételezett onnan az ukrajnai háború kitörése nyomán.

A Lake Charles-i finomító napi mintegy 264 ezer hordó finomítási kapacitással rendelkezik.

A most felszabadított készlet „segíteni fog ellensúlyozni a finomítóba irányuló nyersolaj-szállításokat érintő ideiglenes zavarokat, és támogatni fogja a Louisianát és a környező piacokat ellátó közlekedési üzemanyagok folyamatos termelését” – közölte a minisztérium.

A Phillips 66 szóvivője megerősítette, hogy a finomító nyersolajat fog kapni az Egyesült Államok stratégiai kőolajkészletéből, de nem kívánt nyilatkozni a finomító működéséről vagy kereskedelmi tevékenységéről.

Időközben elindult Oroszországból az Egyesült Államokba a dízelolajat szállító első tartályhajó a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti megállapodás részeként. Az LSEG hajózási cég adatai szerint a máltai zászló alatt közlekedő Agioi Fanendes október 22-én vette fel rakományát az oroszországi Primorszk kikötőjében.

A hajó mintegy 40 ezer tonna alacsony kéntartalmú dízelolajat szállít, és november 7-én érkezhet meg New Yorkba.

Donald Trump október 9-én jelentette be, hogy Oroszország első körben 300 ezer tonna, vagyis 2,25 millió hordó dízelolajat exportálhat, ezt novemberben további 500 ezer tonna, majd röviddel később egymillió tonna követheti. A szállítások célja az üzemanyagárak mérséklése az amerikai félidős választások előtt.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a múlt héten azt mondta: Oroszország az év végéig havi 3-3,5 millió tonnára növelheti dízelexportját, ami megfelel a korábbi szokásos szintnek.

Az Európai Unió 2023 februárjában vezette be a teljes embargót az orosz olajtermékekre az ukrajnai háború miatt. Azóta Oroszország elsősorban Brazíliába, Törökországba és afrikai országokba exportált dízelolajat.

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Kezdőlap    Külföld    Kellemetlen olajpiaci lépésre kényszerült az Egyesült Államok

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