ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.63
usd:
327.39
bux:
0
2026. október 23. péntek Gyöngyi
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Forrás: Pexels.com

Riasztást adott le egy tanker a Fekete-tengeren, nem sokkal később már alig látszott ki a vízből – videó

Infostart / MTI

Újabb teherhajó adott le vészjelzést péntek délelőtt a Fekete-tengeren, Konstancától 13 mérföldnyire. A helyszínre érkezett mentőegységek kilenc tengerészt tudtak kimenteni a vízből, találtak egy holttestet, a legénység további három tagja pedig eltűnt – közölte a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM).

Román hírforrások szerint a Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő, Törökországból a romániai Sulina felé tartó, 120 méteres Khoryv tankert dróntalálat érte, a fedélzet kigyulladt és a hajó süllyedni kezdett.

Az első vészjelzéseket helyi idő szerint 10 óra körül adta le a bajba jutott hajó. A parti őrség által nem sokkal 12 óra után közzétett videófelvételeken az látható, hogy a hajó felborult és alig látszik ki a vízből.

A román hatóságok szerint a legénység tíz tagja ukrán, három pedig azeri nemzetiségű. Helikopteres mentés a kedvezőtlen időjárás, illetve a korlátozott látótávolság miatt nem volt lehetséges.

Ez már a harmadik teherhajó az utóbbi hetekben a Fekete-tenger román partjainál, amelyen vélhetően dróntámadás miatt tűz keletkezett.

A Digi24 hírtelevízió összesítése szerint az ukrajnai háború kezdete óta 11 kereskedelmi hajót ért dróntámadás a Fekete-tenger partjainál: hét esetben Románia, négy esetben Bulgária közelében. Ezekben 31 tengerész életét vesztette vagy eltűnt.

A támadások többnyire a partvonaltól 12 mérföldnél nagyobb távolságra történtek, tehát nem érintették az ország szuverén területének részét képező parti vizeket, de a színhelyük a határvonal közelében, Románia, illetve Bulgária exkluzív gazdasági övezetében volt.

A katonai műszaki akadémia pénteki tisztavatóján részt vevő román államfő köszönetet mondott a román parti őrségnek, amiért gyorsan reagált a vészhelyzetre. Nicusor Dan úgy értékelte: a fekete-tengeri dróntámadásokkal Oroszország az ukrajani konfliktus eszkalálódását akarja előidézni.

Radu Oprea védelmi miniszter a parti vizek közelében közlekedő kereskedelmi hajók, illetve a román exkluzív gazdasági övezetben épült kulcsfontosságú energetikai létesítmények védelméről érdeklődő újságírók kérdésére válaszolva azt mondta: a román hadsereg illetékessége az ország szuverén területére terjed ki, a 12 mérföldnél nagyobb távolságra lévő nemzetközi vizeken a parti őrség - drónelhárításra alkalmatlan – hajói járőrözhetnek és végezhetnek ellenőrzéseket.

A tárcavezető elismerte, hogy Románia egyelőre azokat a folyami hajókra szerelt ütegeket sem vetheti be a román légteret gyakran a Duna-delta térségében megsértő drónok lelövésére, amelyeket szövetségeseitől kapott, mert a hatályos törvények nem teszik lehetővé hogy a román katonák tüzet nyissanak a szomszédos Ukrajna irányába.

Romániának eddig a légierő F–16-os harci repülőinek rakétáival sikerült lelőnie a légterét megsértő drónokat. Románia, illetve az országban légtérrendészeti szolgálatot teljesítő szövetséges országok vadászgépei eddig hat alkalommal lőttek le légtérsértő drónt.

A román külügyminiszter a nemzetközi jog és a hajózási szabadság kirívó megsértésének minősítette a Konstanca közelében elsüllyesztett kereskedelmi hajó elleni támadást, amely ráadásul emberéleteket követelt. Dan Neculaescu X-bejegyzésében úgy értékelte, hogy Oroszország Ukrajna elleni illegális háborújának eszkalációja közvetlenül érinti a fekete-tengeri kereskedelmi hajózást, és nemcsak a regionális hanem a globális biztonságot is fenyegeti.

Románia szorosan együttműködik NATO-szövetségeseivel, köztük Bulgáriával és Törökországgal, hogy felgyorsítsa azoknak a megfigyelési képességeknek a kiépítését, amelyekről október 20-án döntött az Észak-atlanti Tanács – közölte a román diplomácia vezetője.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Riasztást adott le egy tanker a Fekete-tengeren, nem sokkal később már alig látszott ki a vízből – videó

dróntámadás

fekete-tenger

teherhajó

vészjelzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Vége a Bem téri megemlékezésnek, elkezdődött a Kossuth téri ünnepség – percről percre az október 23-i eseményekről

Vége a Bem téri megemlékezésnek, elkezdődött a Kossuth téri ünnepség – percről percre az október 23-i eseményekről

Országszerte megemlékeznek ma az 1956-os forradalomról és szabadságharcról; a 70. évforduló alkalmából ünnepi rendezvényt tartanak az Országházban külföldi vendégek részvételével. A világ számos pontján szerveznek koszorúzást, megemlékezést, ünnepi műsort: Kanadában magyar nemzeti színekkel világítják meg a Niagara-vízesést, Rio de Janeiróban a Megváltó Krisztus-szobrot, de ünnepi fényfestés lesz az isztambuli Boszporusz-hídon és Prágában is. Kövesse velünk az eseményeket!
 

A Niagara-vízesés és az Eiffel-torony is magyar nemzeti színekben tiszteleg 1956 előtt

1956 – fényképes emlékpontokat állítottak több helyen Budapesten

Különleges izgalmakat tár fel Illyés Gyula 1956-os jegyzettömbje

Romsics Ignác az Arénában: az 1956-os forradalom sokszínűségében az egységet a függetlenség és a szabadság vágya adta

Forgalomkorlátozások a fővárosban

A műegyetemisták 16 pontjával kezdődött – 70 éve történt a forradalom

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan szerepben Melania Trump: ukrajnai fegyverszünetet, elhurcolt ukrán gyermekek hazatérését segítette aktívan

Váratlan szerepben Melania Trump: ukrajnai fegyverszünetet, elhurcolt ukrán gyermekek hazatérését segítette aktívan

Melania Trup amerikai first lady közreműködött a dél-ukrajnai Oleski városban október 29-én kezdődő tűzszünet megkötésében - jelentette pénteken a washingtoni Fehér Ház.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb hírek érkeztek XIV. Leó pápa állapotáról: orvosai tanácsára lemondták közelgő utazását

Újabb hírek érkeztek XIV. Leó pápa állapotáról: orvosai tanácsára lemondták közelgő utazását

XIV. Leó pápa orvosi javaslatra lemondta a jövő hétre tervezett assisi látogatását, mivel a nemrégiben elvégzett tüdőműtétje után még kockázatos lenne számára a helikopteres utazás.

BBC
Business Sport Travel Science
Deadly shooting near Paris investigated as 'crime of terrorism', minister says

Deadly shooting near Paris investigated as 'crime of terrorism', minister says

One person is killed and five wounded in a series of attacks and the suspected gunman has been apprehended.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 23. 15:34
Gépkarabéllyal vadászott járókelőkre egy férfi Párizs mellett, egy 12 éves gyereket is eltalált
2026. október 23. 12:14
Vlagyimir Putyin: ez véleményem szerint politikai skizofrénia
×
×