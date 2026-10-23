70 ezer rendfenntartó, páncélozott járművek – brutális készültség Franciakországban

A tárcavezető pénteki sajtótájékoztatóján „az ultrabaloldali és a radikális baloldali mozgalmaknak” tulajdonította ezeket a felhívásokat.

A rendőrökön kívül

elitegységek is az utcákon lesznek, valamint

húsz páncélozott járművet és

15 vízágyút is bevetnek szükség esetén a hatóságok.

„Kíméletlenek leszünk a vandálokkal, a fosztogatókkal és mindazokkal szemben, akik atrocitásokat követnek el, beleértve az ultrabaloldali politikai mozgalmakat is” – jelentette ki a tárcavezető, miután egyeztetett a köztársasági elnökkel, a miniszterelnökkel és az illetékes miniszterekkel.

„Ami október 17-én történt, teljesen elfogadhatatlan, ezért totálisan kézben fogjuk tartani az eseményeket, hogy megakadályozzuk a fosztogatások, a visszaélések, a középületek elleni támadások megismétlődését” – tette hozzá.

Laurent Nunez péntek délután a közép-franciaországi Orléans-ba látogat, ahol szombaton kezdődik a legnagyobb ellenzéki pártnak, a Nemzeti Tömörülésnek a kétnapos kongresszusa. Egy rasszizmusellenes nagy megmozdulásra több ezer tüntetőt várnak a városba, köztük a Szocialista Párt főtitkárát, Olivier Faure-t és a legnagyobb szakszervezetnek, a CGT-nek a vezetőjét, Sophie Binet-t is. A hatóságok attól tartanak, hogy a hét végén összecsaphatnak ott egymással ultrabaloldali és szélsőjobboldali csoportok.

Több mint egy hónappal azután, hogy a közoktatási körülmények miatt a középiskolások tiltakozó akciói általános társadalmi válsághoz vezettek, Emmanuel Macron államfő pénteken először fogadta a középiskolai szervezetek képviselőit, majd este találkozik a rendvédelmi erőkkel is, miközben miniszterelnöke, Sébastien Lecornu a közép-franciaországi Limoges-ba látogat, amelynek polgármesteri hivatalát múlt szombaton ultrabaloldali aktivisták felgyújtották.

„Várjuk, hogy végre meghallgassanak minket” – mondta az AFP hírügynökségnek Marius Mesnil, a Középiskolai Szakszervezeti Szövetség szóvivője.

Pierre Sourzat, a Les Lycéens (A gimnazisták) nevű szervezet vezetője arra számít, hogy az elnök „úgy tesz, mintha megértene bennünket, de utána semmi nem fog történni”.

A kormány korábban megígérte, hogy figyelembe veszi a diákok követeléseit, amit egy október elején elindított internetes oldalon sorolhatnak fel. Azt már lehet tudni, hogy a diákszervezetek legalább 10 milliárd eurót követelnek a középiskolai tanárhiány enyhítésére és az infrastruktúra felújítására.

Az államfő továbbra is a határozott fellépésre helyezi a hangsúlyt az egyre szélesebb körű tüntetésekkel szemben, amelyekhez a múlt héten csatlakoztak az egykori sárgamellényesek, a szakszervezetek, klímavédők és antifasiszta csoportosulások.

Macron csütörtökön elítélte az ultrabaloldali csoportoknak szerinte a köztársaság megdöntésére irányuló rendkívül veszélyes törekvéseit és cselekményeit, amelyek október 17-én a megélhetési problémák miatti tömegtüntetéseket kísérték.

A megélhetési problémák miatt szombaton ismét tömegek vonulnak az utcákra országszerte. A prefektusok elviekben csak a szakszervezetek által megszervezett felvonulásokat engedélyezték, de azok többségéhez csatlakoztak a sárgamellényesek és a diákok is.

Párizsban – ahol egyetlen menetet engedélyeztek – a városvezetés arra kérte a lakosságot, hogy

„számoljanak a szociális mozgalomhoz nem kapcsolódó vandálok újabb erőszakcselekményeinek veszélyével, és legyenek nagyon éberek”.

A délkeleti Lyonban betiltottak minden demonstrációt, ahogy a déli Nizzában és Toulonban is, míg a déli Marseille-ben a prefektúra az első tiltások után végül engedélyezett egy gyülekezést.

A tiltásokat és a belvárosokban bevezetett kijárási tilalmakat a baloldali ellenzék szabadság- és jogellenesnek tartja, és a tüntetőket támogató radikális baloldali Engedetlen Franciaország nevű párt a kormányzat „tekintélyelvű előremenekülésének” minősítette a hatósági döntéseket.

Gérald Darmanin igazságügyi miniszter pénteken azt közölte, hogy a múlt hét végi zavargások során előállított 2700 ember közül eddig 232-en kaptak gyorsított eljárásban letöltendő börtönbüntetést.

„A mai napig 1144 embert állítottak bíróság elé, és az ügyészek 263 olyan eljárást indítottak, amely szervezett bűnözéssel kapcsolatos” – írta a tárcavezető az X közösségi oldalon.

„A következő hetekben az igazságszolgáltatási rendszer folytatja a legsúlyosabb erőszakos cselekményekben részt vettek büntetőeljárás alá vonását és bíróság elé állítását” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a jogi folyamat még csak most kezdődik. „Még csak az igazság feltárásának kezdeténél tartunk” – fogalmazott.

A múlt hét végén erőszakba torkollott tüntetések után készült felmérések azt mutatják, hogy a kormányzat által az erőszak szításával vádolt radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon minden forgatókönyv szerint bejutna az elnökválasztás második fordulójába, ha azt most vasárnap tartanák meg, de ott jelentős vereséget szenvedne a szélsőjobboldali Marine Le Pentől, aki magasan vezeti a népszerűségi mutatókat. A két szélsőséges jelölt közötti különbség egyébként három százalékponttal nőtt a Harris Interactive közvélemény-kutató intézet felmérése szerint az előző, október eleji felméréshez képest.