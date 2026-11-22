M4 Sport
13.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Vasas
16.00: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Debrecen
18.30: Labdarúgás, NB I, Kispest-Honvéd - Paks
22.00: Tenisz, Billie Jean King Kupa, osztályozó, Egyesült Államok-Magyarország
M4 Sport+
16.50: Jégkorong, Erste Liga, BJA-UTE
19.30: Tenisz, Billie Jean King Kupa, osztályozó, Egyesült Államok-Magyarország
Sport 1
14.00 és 20.30: Darts, Grand Slam of Darts, Wolverhampton, elődöntő és döntő
Sport 2
14.00: Labdarúgás, török bajnokság, Konyaspor-Besiktas
16.15: Kézilabda, német bajnokság, Flensburg-RN Löwen
21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Atlanta Hawks-Detroit Pistons
Eurosport 1
10.15 és 13.30: Alpesi sí, világkupa, Gurgl, férfi műlesiklás, 1. és 2. futam
14.30 és 15.45: Síugrás, világkupa, Lillehammer, férfiak, selejtező és verseny
Eurosport 2
13.40 és 14.55: Terepkerékpár, ciklokrossz, Beringen, női és férfi verseny
19.00: Golf, PGA Tour RSM Classic 4. nap
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Hull City-Brighton
17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Manchester United
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Barcelona-Villarreal
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Racing Santander-Real Sociedad
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Málaga
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Atlético Madrid
Arena 4
10.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, fun parádé
10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, futam
19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers
22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, New York Giants-Jacksonville Jaguars
Match 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Venezia
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Augsburg-Mainz
17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Werder Bremen-Hamburg
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Internazionale