Egyetlen szélsőséges nyár is dominóként döntheti be a gazdaságokat

A világban egyetlen szélsőséges időjárási esemény is dominóhatást indíthat el – legalábbis ez derül ki a Green Policy Center tanulmányából. Az InfoRádió műsorában a szervezet társalapítóját és klímapolitikai tanácsadóját, Schaffhauser Tibort kérdezték.