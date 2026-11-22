A lap belső forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a győri együttes játékosai közös érdekképviseletet kaptak, és állítólag jelezték: a jelenlegi vezetés mellett nem látják biztosítottnak a jövőjüket, ezért amint lehetőségük nyílik rá, távoznának a klubtól.

Az újság értesülései szerint erre reagálva hívtak össze rendkívüli elnökségi ülést az egyesületnél, amelyen állítólag olyan döntés születhetett, hogy a klub helyzetének rendezése érdekében Fata Edina ügyvezető és Görbicz Anita elnök is távozik posztjáról – mindez azonban egyelőre csupán híresztelés, amelyet a klub részéről még nem erősítettek meg.

A klub honlapján a legfontosabb hír az, hogy a vezetőedző értékelte az őszi teljesítményt. A főleg sportszakmai kérdéseket taglaló interjúban egy kérdésre Per Johansson ezt mondja: Voltam már ennél nehezebb helyzetben is, például Oroszországban, ahol négy hónapon keresztül vártuk, hogy kitör-e a háború. Ez most más helyzet, de

az ilyen időszakok mutatják meg igazán, mennyire erős egy csapat.

Az anyagi források előteremtése és annak biztosítása, hogy a klub megfelelő körülmények között működhessen, nem az én feladatom.

Az ügy kapcsán az mno.hu megjegyezte: az idényben eddig veretlen Győri Audi ETO KC szerdán, az Alba Fehérvár vendégeként lejátszotta az utolsó mérkőzését december 30-ig. Mivel a női kézilabda Európa-bajnokság miatt több mint egy hónapra félbeszakad a klubszezon, a győri egyesületnek az év végéig van ideje a helyzet rendezésére.