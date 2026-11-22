A szakma már évtizedek óta szeretne egy új budapesti kongresszusi központot – hívta föl a figyelmet az InfoRádió Aréna című műsorában Zsidai Zoltán Roy, aki szerint ez nagyon hiányzik a fővárosból, hiszen egy ilyen létesítmény fontos szerepet játszhatna abban, hogy a turisztikai kereslet és kínálat az év különböző időszakaiban egyenletesebb eloszlású legyen. A konferenciaturizmus elsősorban az első negyedévben hozhatna több vendéget Budapestre, amikor jelenleg viszonylag csekély a turisztikai forgalom. Ez a fajta vendégkör ráadásul a helyben élőket sem terhelné annyira, ami szintén fontos szempont a turizmus fejlesztésekor – tette hozzá.

Zsidai Zoltán Roy szerint az elmúlt egy-két évtized intenzív globális turizmusnövekedése világosan megmutatta, hogy a sikeres turizmusirányításnak két alapvető mércéje van. Egyrészt, hogy a turisztikai vállalkozásoknál pozitív eredmény keletkezzen, hiszen ez teremti meg a további fejlesztések pénzügyi alapját. A cél az lenne, hogy a piac saját teljesítményéből, támogatások nélkül is képes legyen finanszírozni a fejlődését – magyarázta a Zsidai-csoport tulajdonosa, hozzátéve: ehhez megfelelő minőségű vendégeket kell a fővárosba vonzani, mégpedig az év során egyenletesebben elosztva. Így a vállalkozások eredményesen működhetnének, és piaci alapon is megvalósíthatnák fejlesztéseiket. Budapesten ez jellemzően eddig is így történt, az üzleti turizmus azonban nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a főváros turisztikai kínálata teljes legyen.

A siker másik fontos mércéje, hogy a turizmus fejlődése a városlakók életminőségére is pozitív hatással legyen – tette hozzá a gasztronómiai szakember, kiemelve, hogy

a konferenciák vendégei a legritkább esetben randalíroznak éjszaka hangosan a belvárosban,

illetve nem özönlik el az utcákat, mert ha van szabadidejük, szolgáltatásokat vesznek igénybe, például fürdőbe, koncertre, étterembe, múzeumba mennek. A jelenlétük tehát kisebb terhelést jelent a város mindennapi életére.

Persze az infrastruktúra számukra is fontos, így például megfelelő légi közlekedési kapcsolatokra, valamint megfelelő mennyiségű és minőségű szállodai szobára is szükség van ahhoz, hogy a konferenciaturizmus még tovább erősödhessen Magyarországon – fejtette ki Zsidai Zoltán Roy, a Zsidai-csoport tulajdonosa, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette. A teljes beszélgetés megnézhető, meghallgatható alább.