A portfolio.hu összegzése szerint a babaváró hitel alapfeltételei – így a legfeljebb 11 millió forintos hitelösszeg, a 20 éves futamidő, a 18–35 éves korhatár a feleség esetében, valamint a gyermekek érkezéséhez kötött kamatmentesség és tartozáselengedés – változatlanok maradtak.

A 2026. november 1-jén hatályba lépett rendeletmódosítás elsősorban azokat a pénzügyi kockázatokat csökkenti, amelyek akkor lépnek fel, ha a párnak az első öt évben nem születik gyermeke.

A legfontosabb változások az új szerződőknél

Az ügyleti kamat felső határát az ötéves állampapírhozamok átlagának 110 százaléka + 1 százalékpontról az átlaghozam 100 százaléka + 0,5 százalékpontra csökkentették. Így kamattámogatás-vesztés esetén kevesebb támogatást kell visszafizetni, és a hátralévő futamidőre sem a korábbi magas büntetőkamat lép életbe.

A támogatás elvesztésekor keletkező visszafizetési kötelezettséget nem kell 120 napon belül egy összegben rendezni; a banknál történő bejelentés után külön méltányossági vizsgálat nélkül 24 havi kamatmentes részletfizetés kérhető.

A gyermekvállalási határidő egy évvel meghosszabbodik, ha a pár igazolja, hogy legalább három reprodukciós eljárásban részt vett, vagy folyamatban van az örökbefogadási eljárása.

Kedvezmények a korábbi (október 31-ig kötött) szerződésekre

A már futó, bajba került vagy határidő előtt álló szerződések esetében is elérhető a 24 havi részletfizetés és az egyéves haladék (a 2026. október 31-én lejárt határidőknél az igazolások december 31-ig nyújthatók be).

Emellett az alacsony jövedelmű – egy főre jutó bruttó minimálbér alatti – háztartások a kormányhivataltól legfeljebb egyillió forintos tartozáselengedést és a fennmaradó összegre 48 havi kamatmentes részletfizetést igényelhetnek.

A korábbi adósok továbbá a kamattámogatás megszűnése után kamatcsökkentést is kezdeményezhetnek a bankjuknál.