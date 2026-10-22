Dzsungelhangulat lesz Budapesten a hétvégi díszmadár-fesztiválon

Valódi dzsungelhangulat lesz a hosszú hétvégén a budapesti Lurdy Házban, ahol kakaduk, ara papagájok, afrikai, ausztrál és dél-amerikai madárkülönlegességek várják a látogatókat október 23. és október 25. között a Díszmadár Fesztiválon.

Találkozni lehet majd beszélő varjúval is, és szavazni is lehet majd a legszebb madárra.

Lesznek szelfipontok is, ahol a gyerekek és felnőttek a karon ülő, szelíd madarakkal közös képeket készíthetnek,

és közvetlenül az elhivatott tenyésztőktől tanulhatnak a madarak tartásáról, természetéről és gondozásáról.

Lesz ismeretterjesztés és játék a gyerekeknek: a gyerekjátszóházban nmcsak az egzotikus fajokat, hanem a hazai vadmadarak életét és szokásait is közelebb hozzák a gyerekekhez.

Lesznek kézműves és környezettudatos játékok is, amelyek a fenntartható és természetbarát gondolkodásra ösztönzik a gyerekeket.