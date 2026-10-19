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Régi, sárga mappák, akták sorakoznak egy kihúzott fiókban.
Nyitókép: Pexels

Megnyíló ügynökakták: a Levéltár segít, hogy mit és hol keressünk a kartonokon

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Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára megosztotta, hogyan is kell értelmezni a hamarosan mindenki számára elérhetővé váló adatbázisban található kartonokat.

„A 6-os karton egy kis, nagyjából tenyérnyi méretű irat (egyfajta köznyelvi értelemben vett adatlap), mely egy előlapból és egy hátlapból áll. Több nyomtatványsorozat készült belőle az 1950-es, majd az 1960-as és az 1980-as években, ezért korszakról korszakra van egy minimális eltérés a kartonok struktúrája között” – írja Facebook-bejegyzésében az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára.

Mint írják, a karton előlapján a beszervezett hálózati személy személyes adatai találhatóak, míg a hátlapján a hálózati, konspirált tevékenységével összefüggő információk. Ezeket a kartonokat a beszervezést végző állambiztonsági/belügyi szervek állították ki két példányban. Ezután példányt beküldték a Belügyminisztérium (BM) központjába, ahol ezeket ellátták a megfelelő adminisztratív jelölésekkel és számokkal, majd az egyiket visszaküldték a kiállító szervnek, a másik pedig maradt a BM központi nyilvántartójába. Hozzáteszik,

a beszervezett személy a kartonokat soha nem látta, ezért nem is írhatta alá.

A november 4-től elérhető „Nyitott Akták” adatbázisban mintegy 25 ezer darab 6-os karton válik nyilvánosan elérhetővé. A levéltár munkatársai által készített segédlettel az érdeklődők megismerhetik, milyen információk kerültek fel a kartonokra, valamint, hogy az egyértelmű adatokon túl mit jelenhetnek, hogyan értelmezhetőek az azokon lévő különböző számsorok és kódok.

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