Ügynökakták – Nem hiteles adatokra és táblázatokra figyelmeztet az ÁBTL

Az ÁBTL azt közölte csütörtökön a Facebook-oldalán, hogy a nyitottaktak.hu az egyetlen olyan hivatalos weboldal, ahol az úgynevezett ügynökaktákkal kapcsolatos adatokat és nyilvántartásokat közzéteszik.

A levéltár felhívta a figyelmet arra, hogy külső weboldalak tartalmáért, az ott megjelenített adatok pontosságáért, naprakészségéért és hitelességéért semmilyen felelősséget nem vállalnak. A nem általuk üzemeltetett felületeken található adatbázisok és elemzések nem tekinthetők hivatalosnak, és előfordulhat, hogy pontatlan vagy félrevezető információkat tartalmaznak.

A hiteles és pontos tájékozódás érdekében kizárólag a nyitottaktak.hu oldalon közzétett adatokat és információkat használják az érdeklődők – kérte az ÁBTL.