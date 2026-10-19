Hétfőn kiderül, merre tart a Tisza-kormány: Magyar Péter bemutatja a jövő évi költségvetést az Országgyűlésben

Az ülés napirendje a magyar–székely egység napjáról, valamint a magyar–bolgár barátság napjáról szóló megemlékezésekkel kezdődik. Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása következik, amelyre a képviselőcsoportok vezetői is reagálhatnak.

A határozathozatalok legkorábban 14.45 órakor kezdődhetnek. Elsőként képviselői mandátumigazolás és eskütétel következik: Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz parlamenti frakciójához, ő veszi át Orbán Balázs képviselői helyét, miután a Nemzeti Választási Bizottság múlt szerdai ülésén a mandátum kiadásáról határozott.

A képviselők zárószavazáson döntenek a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról. A kormány előterjesztéséhez az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága már benyújtotta az összegző jelentését.

A napirenden szerepel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa új tagjainak megválasztása is. Erről a képviselők nyílt szavazáson, a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának támogatásával dönthetnek. (A választásra azonban csak a szükséges jelölések és benyújtások függvényében kerülhet sor.)

A határozathozatalokat követően a képviselők kérdéseket tehetnek fel, várhatóan 15 és 16.30 között. Az azonnali kérdések és válaszok óráját 16.30 és 17.30 óra közé tervezték. Az ülésnap a napirend utáni felszólalásokkal zárulhat. Az Országgyűlés elnökének javaslata szerint a képviselők a következő ülés várható időpontjáról is tájékoztatást kapnak.