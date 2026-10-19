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Nyitókép: photo by Miroslav Petrasko/Getty Images

Hétfőn kiderül, merre tart a Tisza-kormány: Magyar Péter bemutatja a jövő évi költségvetést az Országgyűlésben

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Október 19-én, hétfőn 13 órakor kezdődik az Országgyűlés következő ülésnapja. A képviselők egyebek mellett a 2026-os központi költségvetés módosításáról szavazhatnak, és sor kerülhet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa új tagjainak megválasztására is. A napirend szerint kérdésekre és azonnali kérdésekre szintén időt szánnak.

Az ülés napirendje a magyar–székely egység napjáról, valamint a magyar–bolgár barátság napjáról szóló megemlékezésekkel kezdődik. Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása következik, amelyre a képviselőcsoportok vezetői is reagálhatnak.

A határozathozatalok legkorábban 14.45 órakor kezdődhetnek. Elsőként képviselői mandátumigazolás és eskütétel következik: Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz parlamenti frakciójához, ő veszi át Orbán Balázs képviselői helyét, miután a Nemzeti Választási Bizottság múlt szerdai ülésén a mandátum kiadásáról határozott.

A képviselők zárószavazáson döntenek a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról. A kormány előterjesztéséhez az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága már benyújtotta az összegző jelentését.

A napirenden szerepel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa új tagjainak megválasztása is. Erről a képviselők nyílt szavazáson, a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának támogatásával dönthetnek. (A választásra azonban csak a szükséges jelölések és benyújtások függvényében kerülhet sor.)

A határozathozatalokat követően a képviselők kérdéseket tehetnek fel, várhatóan 15 és 16.30 között. Az azonnali kérdések és válaszok óráját 16.30 és 17.30 óra közé tervezték. Az ülésnap a napirend utáni felszólalásokkal zárulhat. Az Országgyűlés elnökének javaslata szerint a képviselők a következő ülés várható időpontjáról is tájékoztatást kapnak.

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Kezdőlap    Belföld    Hétfőn kiderül, merre tart a Tisza-kormány: Magyar Péter bemutatja a jövő évi költségvetést az Országgyűlésben

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Hétfőn kiderül, merre tart a Tisza-kormány: Magyar Péter bemutatja a jövő évi költségvetést az Országgyűlésben

Hétfőn kiderül, merre tart a Tisza-kormány: Magyar Péter bemutatja a jövő évi költségvetést az Országgyűlésben
Hétfőn 13 órakor kezdődik az Országgyűlés következő ülésnapja, mégpedig a kormányfő kulcsfontosságú napirend előtti felszólalásával: Magyar Péter bemutatja a 2027-es költségvetés tervezetét, amiből kiderül a kormányzás irányvonala. A képviselők a 2026-os költségvetés módosításáról is szavazhatnak, és sor kerülhet a médiatanács új tagjainak megválasztására is.
 

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Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást

Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást

Állítólag a Fideszhez köthető szereplők állhattak a 2026-os választási kampány egyik legnagyobb visszhangot kiváltó lejáratási kísérlete mögött, amely végül kudarcba fulladt – olvasható a 444 cikkében. A februárban megjelent radnaimark.hu oldal egy Magyar Péterről készült, állítólagos szexuális és kábítószeres felvételt harangozott be, a videó azonban soha nem került elő. A lap forrásai szerint a szervezésben kulcsszerepe lehetett Fidesz egyik ismert háttéremberének, de ő tagadja, hogy a honlap ügyében egyeztetett volna bárkivel is. Magyar elismerte, hogy 2024 augusztusában szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel, a drogfogyasztást viszont határozottan tagadja, és a megszólaltatott tanúk közül senki sem látta őt kábítószert használni. Az oldal az áprilisi választás másnapján eltűnt, az ügyben pedig bírósági eljárások és rendőrségi nyomozás is indult, de továbbra sem bizonyított, ki rendelte meg és finanszírozta a kampányt.

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