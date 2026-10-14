ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.1
usd:
327.42
bux:
143964.57
2026. október 14. szerda Helén
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kardosné Gyurkó Katalin, a gyermekvédelmi nevelõszülõi rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelõs miniszterelnöki biztos a Medi-Radiopharma Kft. új kutatás-fejlesztési beruházásának bejelentésén a cég érdi telephelyén 2026. március 30-án. A magyar gyógyszeripari vállalat kutatás-fejlesztési beruházása által a diagnosztikai gyógyszergyártás egyik európai központja lehet Magyarország. A cég mintegy 2,5 milliárd forint értékben hiánypótló, globálisan is egyedülálló gyártástechnikai fejlesztést hajt végre, amelynek nyomán számos betegségnek a korai és a pontos felismerése lehetõvé válik.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Az NVB kiadta Orbán Balázs parlamenti mandátumát

Infostart / MTI

Kiadta Kardosné Gyurkó Katalinnak Orbán Balázs országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdán.

Orbán Balázs az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz–KDNP közös pártlistáján szerzett országgyűlési képviselői mandátumot. A képviselő szeptember 22-én lemondott mandátumáról, mert munkáját az Európai Parlamentben folytatja.

Ha az országos listán mandátumhoz jutott parlamenti képviselő megbízatása megszűnik, akkor a mandátumot a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a közös pártlistát állító jelölőszervezetek által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg.

A közös pártlistát állító jelölő szervezetek képviselői a közös lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalint jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére.

Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

Kardosné Gyurkó Katalin 2010 és 2014 között a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) főtitkára, 2016 és 2024 között elnöke volt, majd 2024 és 2025 között a generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos, 2025 és 2026 közöttpedig a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos volt. A 2026-os országgyűlési választáson a Fidesz egyéni képviselőjelöltje volt a Pest megyei 1. választókerületben, ahol a tiszás Jelencsik József nyert mandátumot.

Az új képviselő Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke, Orbán Viktor volt miniszterelnök korábbi politikai igazgatója helyére érkezik az ellenzéki képviselőcsoportba. Már a Fidesz-frakcó április végi alakuló ülésekor jelezték, hogy Orbán Balázs csak korlátozott ideig lesz a magyar Országgyűlés tagja, mert még az év folyamán az Európai Parlamentben folytatja a munkát, míg Szekeres Pál EP-képviselő hazatér, és a magyar parlament tagja lesz.

A két képviselő helycseréje szeptemberben történt meg, Szekeres Pál szeptember 21-én tett képviselői esküt a magyar Országgyűlésben, de nem Orbán Balázsnak, hanem az augusztus 20-án mandátumáról lemondott Lázár Jánosnak, az előző kormány beruházási miniszterének a helyét foglalta el a parlamentben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Az NVB kiadta Orbán Balázs parlamenti mandátumát

nvb

mandátum

orbán balázs

kardosné gyurkó katalin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály jegybankelnök a palamentben: vagyonmentésre irányuló lépéseket tettünk

Varga Mihály jegybankelnök a palamentben: vagyonmentésre irányuló lépéseket tettünk

A Magyar Nemzeti Bank vagyonmentési programjának keretében már több mint 100 milliárd forint elvesztését sikerült megakadályozni – mondta Varga Mihály, a jegybank elnöke az MNB 2025-ös beszámolójának parlamenti vitájában.
 

Kapitány István cáfolt: „egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről”

Végleg lezárult a december 24-ét övező vita, biztosan szabad lesz már idén is

Két napra eltűnik a Fidesz-KDNP – friss hírek Orbán Viktorról

Forsthoffer Ágnest támadás érte

Megkongatták a vészharangot a Tisza-kormány tervezete miatt a kereskedők

VIDEÓ
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.14. szerda, 18:00
Cser-Palkovics András
a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Székesfehérvár polgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Kiszivárgott egy új béketerv a háború lezárására: ezúttal egy európai-amerikai javaslatról van szó, amely négy pontban vetne véget a 2022 óta tomboló orosz-ukrán harcoknak. A Kreml egyelőre hűvösen reagált a felvetésre, az amerikaiakkal kötött dízelalkunak viszont nagyon örülnek, mivel ez az állami bevételek növeléséhez és a hadiipar finanszírozásához is közvetetten hozzá fog járulni majd. Tegnap este, ma hajnalban súlyos támadás érte Kijevet: a főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magasházat is rakétacsapás ért. Moszkvát közben rekordközeli dróncsapás érte: a légvédelmi erők több mint 500 drónt lőttek le a főváros térségében. A donyecki fronton a helyzet hetek óta változatlan, viszont délen, Zaporizzsjában látható eredményei vannak az oroszok Huljajpole felől induló offenzívájának. Cikkünk folyamatosan frissül a háború legfontosabb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentést tett Magyar Péter: először tárgyal négyszemközt Zelenszkijjel Brüsszelben

Fontos bejelentést tett Magyar Péter: először tárgyal négyszemközt Zelenszkijjel Brüsszelben

Brüsszelbe utazott az uniós csúcstalálkozóra Magyar Péter miniszterelnök, aki többnapos diplomáciai programja során kiemelten fontos két- és többoldalú egyeztetéseket folytat.

BBC
Business Sport Travel Science
Starlink restrictions in Ukraine war linked to political situation, Zelensky aide says

Starlink restrictions in Ukraine war linked to political situation, Zelensky aide says

Elon Musk's system allows Kyiv to protect Ukrainian skies and effectively guide drones to Russian targets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 14. 15:59
Fidesz-KDNP: Magyar Péter lemondott kétmilliárd euróról
2026. október 14. 15:37
Karácsony Gergely: rendezze Budapest az olimpiát!
×
×