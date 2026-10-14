Az NVB kiadta Orbán Balázs parlamenti mandátumát

Orbán Balázs az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz–KDNP közös pártlistáján szerzett országgyűlési képviselői mandátumot. A képviselő szeptember 22-én lemondott mandátumáról, mert munkáját az Európai Parlamentben folytatja.

Ha az országos listán mandátumhoz jutott parlamenti képviselő megbízatása megszűnik, akkor a mandátumot a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a közös pártlistát állító jelölőszervezetek által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg.

A közös pártlistát állító jelölő szervezetek képviselői a közös lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalint jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére.

Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

Kardosné Gyurkó Katalin 2010 és 2014 között a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) főtitkára, 2016 és 2024 között elnöke volt, majd 2024 és 2025 között a generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos, 2025 és 2026 közöttpedig a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos volt. A 2026-os országgyűlési választáson a Fidesz egyéni képviselőjelöltje volt a Pest megyei 1. választókerületben, ahol a tiszás Jelencsik József nyert mandátumot.

Az új képviselő Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke, Orbán Viktor volt miniszterelnök korábbi politikai igazgatója helyére érkezik az ellenzéki képviselőcsoportba. Már a Fidesz-frakcó április végi alakuló ülésekor jelezték, hogy Orbán Balázs csak korlátozott ideig lesz a magyar Országgyűlés tagja, mert még az év folyamán az Európai Parlamentben folytatja a munkát, míg Szekeres Pál EP-képviselő hazatér, és a magyar parlament tagja lesz.

A két képviselő helycseréje szeptemberben történt meg, Szekeres Pál szeptember 21-én tett képviselői esküt a magyar Országgyűlésben, de nem Orbán Balázsnak, hanem az augusztus 20-án mandátumáról lemondott Lázár Jánosnak, az előző kormány beruházási miniszterének a helyét foglalta el a parlamentben.