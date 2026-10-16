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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Abortusztabletta: Dobrev Klára meglepő szerepben tűnt fel, tiltakozik az Alfa Szövetség

Infostart / InfoRádió

Varsóban már van abortusz-tabletta automata – mondta Dobrev Klára a Lengyelország fővárosában készített Facebook-videójában. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szerint Magyarországon is engedélyezni kellene az abortusztablettát. „Az abortusztabletta sem megoldás, ráadásul a használata az anya életébe is kerülhet” – vélekedik Téglásy Imre, az Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség elnöke.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szerint Magyarországon is engedélyezni kellene az abortusztablettát.

„Mi Magyarországon még mindig azért küzdünk, hogy az abortusz, miközben a lelket, az ember testét és tényleg mindenét megterhelő, egyik legnehezebb döntése egy nőnek, még pluszban a magyar rendszer rá is pakolja azt az egészségkárosító orvosi sebészeti beavatkozást, amikor a mai világban már ezt meg lehet oldani egyszerűbben, fájdalommentesebben és kevesebb kockázattal. Felháborító, hogy a nőket Magyarországon még mindig büntetik, itt Lengyelországban meg megoldották. Ezért jöttem el Varsóba, hogy megmutassam nektek is, hogy van egy ilyen abortusz tabletta automata Varsóban egy kis női egészségház alagsorában. Talán Magyarországra is kellenének” – mondta Dobrev Klára.

Az abortusztabletta sem megoldás, ráadásul a használata az anya életébe is kerülhet – mondta az InfoRádióba naz Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség elnöke, Téglásy Imre. „Ez a vegyszer nem gyógyszer, hanem méregtabletta. Ez egy népirtásra használt eszköz, aminek az eredeti tulajdonosa az az IG Farben volt, aki a Cyclon B elnevezésű emberirtásra használt gázkészítményt állította elő” – fogalmazott. Véleménye szerint 2000 óta az alapkérdés tulajdonképpen nem az, hogy milyen ez a szer, hanem hogy „milyen azoknak az anyáknak a helyzete, akik magukat nem diadalmas, győztes, várandós, áldott állapotban érzik, hanem olyanoknak, akiknek szükségük van ilyen szomorú beavatkozásra. Igazság szerint ez egy olyan társadalmi kihívás mindannyiunk számára, amit meg lehetne előzni, és ahol nem kellene arról beszélni, hogy most ilyen tabletta vagy olyan tabletta, ne kerüljön sor ilyen magzatelpusztítási módszerre vagy másfélére, hanem hatalommal ruháznánk fel az anyákat arra nézve, hogy a más állapotokat diadalmas, győztes állapotként éljék meg” – mondta.

Téglásy Imre szerint a vegyszer bevétele egyáltalán nem veszélytelen, óriási kockázata van, Magyarországon is nem véletlenül jelezték a szülész-nőgyógyászati szakkollégium részéről, hogy kizárólag és nagyon szigorúan klinikai ellenőrzés mellett lehet bevenni ezeket a tablettákat.

„Most ehhez képest már úgy megy Amerikában, hogy Do yourself, tehát tedd magad, öld meg magad a gyermeket, nem kell hozzá orvos, nem kell hozzá védő, nem kell hozzá kórház, befeküdni, küldünk neked egy tablettát, levélpostai küldeményként, beveszed, és négy órán belül megszabadulsz ettől a tehertől” – fogalmazott. Hozzátette: az abortuszról az ő álláspontjuk az, hogy „a terhességet nem elpuszítani kellene, hanem fölemelni, megemelni, föl kellene emelni azoknak a nőknek, anyáknak a szívét, akik lesújtott, hogy terhes állapotban vannak. Nem a terhességnek a biológiai kiváltóját, a gyermeket, ami a csodálatos ajándék, azt kellene elpusztítani, hanem a nőknek kellene lehetővé tenni, hogy az anyaságukat diadalmas, győztes, áldott állapotként éljék meg” – mondta Téglásy Imre, az Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség elnöke.

A cikk Herczeg Zsolt összeállítása alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Abortusztabletta: Dobrev Klára meglepő szerepben tűnt fel, tiltakozik az Alfa Szövetség

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