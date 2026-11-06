67 a 46 ellenében – fontos számok jöttek az izraeli kormányalakításról

Az izraeli államelnök vasárnap jelenti be, hogy kit fog megbízni a kormányalakítással. Jichák Hercog bejelentette, hogy szerdán és csütörtökön meghallgatta a kneszetbe bekerült pártok képviselőit. A beszélgetésekből kiderült, hogy az október 27-én megválasztott parlamentben 67 képviselő az Egyenesen párt élén álló Gadi Ejzenkotot javasolta, 46 törvényhozó pedig a Likud párt elnökét, Benjámin Netanjahut szeretné a kormányfői székben látni.

Hercog azt mondta: a törvény arra hatalmazza fel, hogy kiderítse, miként képes valaki kormányt alakítani. Ez szerinte

nem világos az egyes tömbök kölcsönös kizárásai miatt, illetve amiatt, hogy a politikai csoportokon belül is kizárják egymást bizonyos pártok.

A kormányalakítás képességét ezért közvetlenül és gyorsan, a pártok vezetőinek egy részével folytatott személyes beszélgetéseken fogja felmérni. Célja, hogy már vasárnap megbízza jelöltjét a kabinet létrehozásával.

Hercog kijelentette: ezeken a megbeszéléseken minden követ megmozgat, hogy kezet nyújtsanak egymásnak, hogy stabil és jó kormányt állítsanak fel.

Az Egyensesen (Jasár) párt felszólította Jichák Herzogot, hogy Gadi Ejzenkot pártelnöknek adja a kormányalakítási megbízást. A párt bejelentette, hogy 67 képviselő támogatásával Ejzenkot 2015 óta a legmagasabb számú honatya ajánlását kapta a kormányalakításra. A párt szerint a választási eredmények alapján az izraeliek „a változás mellett döntöttek”, és „teljes bizalmatlanságukat” fejezték ki Netanjahuval és kormányával szemben.

„Benjámin Netanjahu ügyvezető miniszterelnök, aki mindössze 46 mandátummal rendelkező kisebbséget vezet. Nincs felhatalmazása, nincs parlamenti többsége és nincs társadalmi bizalma” – fogalmaztak a párt közleményében.

Ejzenkot a párt tervei szerint nemzeti szükségkormányt alakítana.

Az Egyenesen arra szólította fel az összes politikai vezetőt, hogy Izrael érdekeit szem előtt tartva „emelkedjenek fel a feladathoz”, és „tegyenek félre minden szűk politikai és személyes megfontolást” a gyors kormányalakítás érdekében.