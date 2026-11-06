Különleges helyzet: nem győzték kapkodni a fejüket a Duna-parton az autósok péntek reggel – videó

Ahogy reggel „úszott” a folyón a köd, érdekes látvány tárult a Duna-parton közlekedők szeme elé: a Margit hídon napszemüveg kellett, az Árpád hídon pedig ködfénylámpa.
Az Időkép olvasója kapta lencsevégre a látványos időjárási különbséget.
Ahogy reggel „úszott” a folyón a köd, érdekes látvány tárult a Duna-parton közlekedők szeme elé: a Margit hídon napszemüveg kellett, az Árpád hídon pedig ködfénylámpa.
Az Időkép olvasója kapta lencsevégre a látványos időjárási különbséget.
Történelmi eladási hullám söpört végig csütörtökön az amerikai tőzsdéken, az AI-részvények zuhanása pedig példátlan vagyonvesztést okozott. Az S&P 500 vállalatainak összesített piaci értéke egyetlen nap alatt mintegy 2900 milliárd dollárral csökkent, amire korábban még nem volt példa. A pánikhangulat péntek reggelre Ázsiát is elérte: a japán tőzsde több mint 6, a dél-koreai Kospi pedig több mint 8 százalékos mínuszban is járt, utóbbinál a kereskedést is fel kellett függeszteni. A befektetőkre ráadásul újabb komoly erőpróba vár, délután ugyanis érkezik a kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci jelentés, amely tovább fokozhatja a piaci kilengéseket.
A D1 kategóriába tartozó személyautók éves országos matricája 62 560 forintba, az éves megyei matrica 7280 forintba kerül 2027-ben.
Democrats won control of US Congress in this week's elections, with some candidates pledging to slow the growth of data centres and AI.