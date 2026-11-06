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Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság austini futamának, az Egyesült Államok Nagydíjának az elsõ szabadedzésén a Circuit of The Americas versenypályán 2026. október 23-án. A futamot október 25-én rendezik.
Nyitókép: Dustin Safranek

Vége az F1-nek? Itt a válasz – sport a tévében

Infostart / MTI

Noha az előző futammal eldőlt, ki idén az F1-világbajnok, a következő meccseket még lejátsszák, Brazíliában is.

M4 Sport

10.15: Műkorcsolya, Grand prix, Sencsen

16.25: Forma-1, Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo, 1. szabadedzés

18.00: Úszás, nyíltvízi vk, Cancún, női 10 km

20.00: Forma-1, Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo, 2. szabadedzés

Duna World

15.00: Úszás, nyíltvízi világkupa, Cancún, férfi 10 km

17.00: Úszás, rövidpályás országos bajnokság, Kaposvár, döntők

Sport 1

14.30: Küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok

Eurosport 1

12.30: Sznúker, nemzetközi bajnokság, Nancsing, elődöntő

Eurosport 2

9.25 és 12.00: Műkorcsolya, Grand Prix, Sencsen

14.35: Küzdősport, szambó-világbajnokság, Taskent

21.00: Golf, PGA Tour Los Cabos Championship

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Coventry City

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Kezdőlap    Sport    Vége az F1-nek? Itt a válasz – sport a tévében

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