Vége az F1-nek? Itt a válasz – sport a tévében

M4 Sport
10.15: Műkorcsolya, Grand prix, Sencsen
16.25: Forma-1, Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo, 1. szabadedzés
18.00: Úszás, nyíltvízi vk, Cancún, női 10 km
20.00: Forma-1, Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo, 2. szabadedzés
Duna World
15.00: Úszás, nyíltvízi világkupa, Cancún, férfi 10 km
17.00: Úszás, rövidpályás országos bajnokság, Kaposvár, döntők
Sport 1
14.30: Küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok
Eurosport 1
12.30: Sznúker, nemzetközi bajnokság, Nancsing, elődöntő
Eurosport 2
9.25 és 12.00: Műkorcsolya, Grand Prix, Sencsen
14.35: Küzdősport, szambó-világbajnokság, Taskent
21.00: Golf, PGA Tour Los Cabos Championship
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Coventry City