ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.12
usd:
325.71
bux:
143647.57
2026. november 6. péntek Lénárd
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Bővülés a boltokban és az online vásárlásban, de vannak vesztesek – adatok

Infostart / MTI

Szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző havit 1,1 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi forgalom szezonális és naptárhatással kiigazított volumene szeptemberen.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,1 százalékkal mérséklődött, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 6,2 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A KSH részletezte: az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletekben az értékesítés volumene 0,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,3 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelemben az eladások volumene az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 9,8, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 9,6, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 8,7, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 6,2, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 5,4, a használtcikk-üzletekben 1,3 százalékkal nőtt.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,4 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 12 százalékkal emelkedett.

A jelentés kitért arra is, hogy a kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 13 százalékkal nőtt.

Szeptemberben az országos kiskereskedelmi forgalom folyó áron 1752 milliárd forintot ért el. A forgalom 46 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 38 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 17 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

Január-szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene 4,3 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Naptárhatástól megtisztítva az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 1,9, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,0, az üzemanyag-kiskereskedelemben 7,4 százalékkal nőtt az értékesítés volumene – közölte a KSH.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Bővülés a boltokban és az online vásárlásban, de vannak vesztesek – adatok

gazdaság

kiskereskedelem

központi statisztikai hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
JD Vance-nek most kellett bírálnia Donald Trumpot, hogy maradjon még esélye az elnökjelöltségre

JD Vance-nek most kellett bírálnia Donald Trumpot, hogy maradjon még esélye az elnökjelöltségre

JD Vance amerikai alelnök szerint a republikánusok az iráni háború miatt veszítették el az időközi választásokat. Ezzel nyíltan szembement Donald Trump amerikai elnökkel, és – és elemzők szerint – így próbálja biztosítani, hogy esélye legyen a következő elnökválasztásokon.
 

Marco Rubio megszólalt a távozása híréről

Szakértő: új politikai elit alakul ki Amerikában, a folyamat feltartóztathatatlan

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.06. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pánikhangulat a tőzsdéken - Nagy esés Európában is

Pánikhangulat a tőzsdéken - Nagy esés Európában is

Történelmi eladási hullám söpört végig csütörtökön az amerikai tőzsdéken, az AI-részvények zuhanása pedig példátlan vagyonvesztést okozott. Az S&P 500 vállalatainak összesített piaci értéke egyetlen nap alatt mintegy 2900 milliárd dollárral csökkent, amire korábban még nem volt példa. A pánikhangulat péntek reggelre Ázsiát is elérte: a japán tőzsde több mint 6, a dél-koreai Kospi pedig több mint 8 százalékos mínuszban is járt, utóbbinál a kereskedést is fel kellett függeszteni. A befektetőkre ráadásul újabb komoly erőpróba vár, délután ugyanis érkezik a kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci jelentés, amely tovább fokozhatja a piaci kilengéseket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos: megjelentek a 2027-es autópálya-matrica árak, ennyit fizetnek a magyar autósok

Hivatalos: megjelentek a 2027-es autópálya-matrica árak, ennyit fizetnek a magyar autósok

A D1 kategóriába tartozó személyautók éves országos matricája 62 560 forintba, az éves megyei matrica 7280 forintba kerül 2027-ben.

BBC
Business Sport Travel Science
Global tech stocks plunge as US midterms add to AI slowdown fears

Global tech stocks plunge as US midterms add to AI slowdown fears

Democrats won control of US Congress in this week's elections, with some candidates pledging to slow the growth of data centres and AI.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 6. 05:12
Veszélyre figyelmeztet az Apple
2026. november 6. 04:12
Megtévesztette az Auchan a vásárlókat, meg is büntették érte
×
×