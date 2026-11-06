Bővülés a boltokban és az online vásárlásban, de vannak vesztesek – adatok

Az előző havit 1,1 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi forgalom szezonális és naptárhatással kiigazított volumene szeptemberen.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,1 százalékkal mérséklődött, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 6,2 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A KSH részletezte: az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletekben az értékesítés volumene 0,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,3 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelemben az eladások volumene az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 9,8, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 9,6, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 8,7, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 6,2, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 5,4, a használtcikk-üzletekben 1,3 százalékkal nőtt.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,4 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 12 százalékkal emelkedett.

A jelentés kitért arra is, hogy a kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 13 százalékkal nőtt.

Szeptemberben az országos kiskereskedelmi forgalom folyó áron 1752 milliárd forintot ért el. A forgalom 46 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 38 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 17 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

Január-szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene 4,3 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Naptárhatástól megtisztítva az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 1,9, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,0, az üzemanyag-kiskereskedelemben 7,4 százalékkal nőtt az értékesítés volumene – közölte a KSH.