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Nyitókép: HendrikDB/Getty Images

Kezdődik a bizalmi vagyonkezelések ellenőrzése

Infostart / MTI

Megkezdődik a több mint ezer bizalmi vagyonkezelést, illetve magánalapítványt érintő ellenőrzés november közepén – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A bizalmi vagyonkezelések legjelentősebb szereplőit az adóhatóság a szerdai egyeztetésükön arról tájékoztatta, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlásra fognak összpontosítani. A vizsgálatok arra irányulnak majd, van-e vagyonkezelésnek valós gazdasági tartalma, vagy csak az adóelőny érdekében hozták létre – írták.

A közlemény szerint a revizorok a vagyonrendelés körülményeitől kezdve a konstrukció célján, dokumentumain, a vagyonkezelő szerepén át a pénz- és eszközmozgásokig mindent megvizsgálnak, ennek megfelelően ellenőrzik azt is, hogy a szerződésben megjelenő célok és a vagyonkezelés tényleges működése összhangban áll-e.

A szabályosan működő bizalmi vagyonkezelések a gyakorlatban nyernek az ellenőrzéssel, mert ez a jogszerű működés igazolása. A költségvetés vagy a közvagyon megkárosítására felhasznált esetekre ugyanakkor zéró tolerancia vonatkozik – írták.

A vizsgálat a 2023. szeptember 12. előtt alapított szervezetekre kötelező. Az érdeklődők számára NAV gyakorlati példákat tartalmazó tájékoztatót tesz közzé a honlapján a következő napokban – tették hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Kezdődik a bizalmi vagyonkezelések ellenőrzése

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