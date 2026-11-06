Kezdődik a bizalmi vagyonkezelések ellenőrzése

A bizalmi vagyonkezelések legjelentősebb szereplőit az adóhatóság a szerdai egyeztetésükön arról tájékoztatta, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlásra fognak összpontosítani. A vizsgálatok arra irányulnak majd, van-e vagyonkezelésnek valós gazdasági tartalma, vagy csak az adóelőny érdekében hozták létre – írták.

A közlemény szerint a revizorok a vagyonrendelés körülményeitől kezdve a konstrukció célján, dokumentumain, a vagyonkezelő szerepén át a pénz- és eszközmozgásokig mindent megvizsgálnak, ennek megfelelően ellenőrzik azt is, hogy a szerződésben megjelenő célok és a vagyonkezelés tényleges működése összhangban áll-e.

A szabályosan működő bizalmi vagyonkezelések a gyakorlatban nyernek az ellenőrzéssel, mert ez a jogszerű működés igazolása. A költségvetés vagy a közvagyon megkárosítására felhasznált esetekre ugyanakkor zéró tolerancia vonatkozik – írták.

A vizsgálat a 2023. szeptember 12. előtt alapított szervezetekre kötelező. Az érdeklődők számára NAV gyakorlati példákat tartalmazó tájékoztatót tesz közzé a honlapján a következő napokban – tették hozzá.