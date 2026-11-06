Budapesti baleset – részletek és videó a villamos alóli szabadításról

Mint az Infostart is hírt adott róla csütörtök este, embert gázolt egy villamos Budán a XI. kerületben, a Fehérvári út és a Bocskai út kereszteződésében; egy férfi lába a padka és a villamos közé szorult.
Mint a katasztrófavédelem friss, videós közléséből kiderül, a fővárosi hivatásos tűzoltók
- feszítővágó segítségével megbontották a villamosmegálló korlátját,
- emelőpárna segítségével megdöntötték a szerelvényt, majd
- hordágyra fektették és kiemelték az idős férfit, akit
- a mentőszolgálat munkatársai ezután kórházba szállítottak.