Budapesti baleset – részletek és videó a villamos alóli szabadításról

Mint az Infostart is hírt adott róla csütörtök este, embert gázolt egy villamos Budán a XI. kerületben, a Fehérvári út és a Bocskai út kereszteződésében; egy férfi lába a padka és a villamos közé szorult.

Mint a katasztrófavédelem friss, videós közléséből kiderül, a fővárosi hivatásos tűzoltók