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Férfit mentenek a villamos alól Budán 2026 november elején
Nyitókép: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Budapesti baleset – részletek és videó a villamos alóli szabadításról

Infostart

Mint beszámoltunk róla, villamos alá került egy ember csütörtök este Budán egy forgalmas csomópontban. A katasztrófavédelem most videót közölt a szabadításról. A férfit kórházba szállították.

Mint az Infostart is hírt adott róla csütörtök este, embert gázolt egy villamos Budán a XI. kerületben, a Fehérvári út és a Bocskai út kereszteződésében; egy férfi lába a padka és a villamos közé szorult.

Mint a katasztrófavédelem friss, videós közléséből kiderül, a fővárosi hivatásos tűzoltók

  • feszítővágó segítségével megbontották a villamosmegálló korlátját,
  • emelőpárna segítségével megdöntötték a szerelvényt, majd
  • hordágyra fektették és kiemelték az idős férfit, akit
  • a mentőszolgálat munkatársai ezután kórházba szállítottak.

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