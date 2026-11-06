Önálló kormányalakítás – nyilvánosságra hozták a szerbiai választás hivatalos végeredményét

Az Egyetemista Lista 140, az Aleksandar Vucic volt köztársasági elnök nevével fémjelzett Egyesült Szerbia választási lista pedig 103 mandátumot szerzett az október 25-én tartott előrehozott szerbiai parlamenti választáson – közölte a szerbiai köztársasági választási bizottság (RIK), amely csütörtök este egyhangúlag elfogadta az előrehozott parlamenti választás hivatalos végeredményét.

A RIK adatai szerint az Egyetemista Lista – Az Egyetemisták Győznek elnevezésű választási lista 2 354 417 szavazatot kapott, míg az Aleksandar Vucic – Egyesült Szerbia listára 1 731 323-an voksoltak. A 250 tagú szerbiai parlament fennmaradó hét mandátumán öt kisebbségi lista osztozik.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Pásztor Bálint vezette listája 35 461 szavazattal két parlamenti helyet szerzett. Az Albán Koalíció 27 683 vokssal szintén két képviselőt küldhet a törvényhozásba. Három bosnyák lista 20 ezer alatti szavazatszámmal egy-egy mandátumhoz jutott. A választáson induló többi lista nem szerzett mandátumot.

A választási bizottság tájékoztatása szerint a 6 451 292 választásra jogosult állampolgár közül 4 444 310-en járultak az urnákhoz, ami mintegy 68,9 százalékos részvételt jelent.

Az október 25-i előrehozott parlamenti választáson 18 lista indult, közülük kilenc kisebbségi listaként. A szavazást november 1-jén 53 szavazóhelyen meg kellett ismételni, ezt követően állapították meg a végleges eredményt.

A hivatalos végeredmény kihirdetésével megkezdődtek az új parlament megalakulására vonatkozó törvényes határidők. A választási bizottságnak tíz napon belül kell kiosztania a képviselői mandátumokat, az új összetételű parlament alakuló ülését pedig legkésőbb az eredmény kihirdetésétől számított harminc napon belül meg kell tartani.

Az új kormány megválasztására a parlament megalakulásától számított kilencven nap áll rendelkezésre.

A miniszterelnök-jelölt személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot, miután egyeztetett a parlamentbe jutott választási listák képviselőivel.

Az Egyetemista Lista 140 mandátumával önálló parlamenti többséget szerzett, így más pártok támogatása nélkül is képes lehet az új kormány megalakítására. A kormány megválasztásához a 250 tagú törvényhozásban legalább 126 képviselő támogatása szükséges.