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Ilija Srdanovic, az ellenzéki Egyetemista Lista vezetõje (k) ünnepel a párt eredményváró rendezvényén, miután Aleksandar Vucic korábbi államfõ, az Egyesült Szerbia listavezetõje elismerte választási vereségét a szerbiai elõrehozott parlamenti választás napján, 2026. október 25-én Belgrádban.
Nyitókép: MTI/Petr David Josek

Önálló kormányalakítás – nyilvánosságra hozták a szerbiai választás hivatalos végeredményét

Infostart / MTI

Közel hetven százalékos részvétel mellett az Egyetemista Lista akkora parlamenti többséget szerzett, hogy önállóan is képes lesz kormányt alakítani, nem szükséges koalíciós partnereket keresnie.

Az Egyetemista Lista 140, az Aleksandar Vucic volt köztársasági elnök nevével fémjelzett Egyesült Szerbia választási lista pedig 103 mandátumot szerzett az október 25-én tartott előrehozott szerbiai parlamenti választáson – közölte a szerbiai köztársasági választási bizottság (RIK), amely csütörtök este egyhangúlag elfogadta az előrehozott parlamenti választás hivatalos végeredményét.

A RIK adatai szerint az Egyetemista Lista – Az Egyetemisták Győznek elnevezésű választási lista 2 354 417 szavazatot kapott, míg az Aleksandar Vucic – Egyesült Szerbia listára 1 731 323-an voksoltak. A 250 tagú szerbiai parlament fennmaradó hét mandátumán öt kisebbségi lista osztozik.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Pásztor Bálint vezette listája 35 461 szavazattal két parlamenti helyet szerzett. Az Albán Koalíció 27 683 vokssal szintén két képviselőt küldhet a törvényhozásba. Három bosnyák lista 20 ezer alatti szavazatszámmal egy-egy mandátumhoz jutott. A választáson induló többi lista nem szerzett mandátumot.

A választási bizottság tájékoztatása szerint a 6 451 292 választásra jogosult állampolgár közül 4 444 310-en járultak az urnákhoz, ami mintegy 68,9 százalékos részvételt jelent.

Az október 25-i előrehozott parlamenti választáson 18 lista indult, közülük kilenc kisebbségi listaként. A szavazást november 1-jén 53 szavazóhelyen meg kellett ismételni, ezt követően állapították meg a végleges eredményt.

A hivatalos végeredmény kihirdetésével megkezdődtek az új parlament megalakulására vonatkozó törvényes határidők. A választási bizottságnak tíz napon belül kell kiosztania a képviselői mandátumokat, az új összetételű parlament alakuló ülését pedig legkésőbb az eredmény kihirdetésétől számított harminc napon belül meg kell tartani.

Az új kormány megválasztására a parlament megalakulásától számított kilencven nap áll rendelkezésre.

A miniszterelnök-jelölt személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot, miután egyeztetett a parlamentbe jutott választási listák képviselőivel.

Az Egyetemista Lista 140 mandátumával önálló parlamenti többséget szerzett, így más pártok támogatása nélkül is képes lehet az új kormány megalakítására. A kormány megválasztásához a 250 tagú törvényhozásban legalább 126 képviselő támogatása szükséges.

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Kezdőlap    Külföld    Önálló kormányalakítás – nyilvánosságra hozták a szerbiai választás hivatalos végeredményét

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