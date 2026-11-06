Vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményeztek a házelnökkel szemben

Vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő az Országgyűlés mentelmi bizottságánál Forsthoffer Ágnes házelnökkel szemben – az ellenzéki képviselő ezt pénteken a Facebook-oldalán közölte.

Németh Balázs kezdeményezését azzal indokolta: a házelnök korábban már javított vagyonnyilatkozatából kimaradt egy újabb lényeges adat, az, hogy 2026 márciusáig ügyvezetője volt egy milliárdos forgalmú cégnek.

A fideszes képviselő felidézte: frakciótársa Hidvéghi Balázs korábban már kezdeményezett vagyonnyilatkozati eljárást Forsthoffer Ágnessel szemben, és a házelnök ezt követően kiegészítette eredeti vagyonnyilatkozatát.

Az Országgyűlés elnök október 19-én a Facebook-oldalán írt arról, hogy részletes kiegészítést tett nyitó vagyonnyilatkozatához, ugyanakkor leszögezte: a vagyoni helyzet eredeti bemutatását ez nem érintette. „Rejtegetnivalóm nincs, nem is volt, nem is lesz” – fogalmazott.

Az Országgyűlés elnöke ezt megelőzően azt közölte, hogy fenntartja a vagyonnyilatkozatában megadott adatokat, és visszautasítja Hidvéghi Balázs fideszes képviselő azokkal kapcsolatos, „valóságot mellőző, közvéleményt megtévesztő” állításait.

Mint írta, mivel nyitó vagyonnyilatkozatról van szó, azt a 2026. május 9-i állapotnak megfelelően 2026 év vonatkozásában adta le, feltüntetve minden, május 9-ig megszerzett vagyonát a törvénynek és az útmutatónak megfelelően.