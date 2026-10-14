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Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond a 3-as metró felújított Nagyvárad téri állomásának avatásán 2023. május 22-én. Átadták a metróvonal Lehel téri és Nagyvárad téri, megújult állomásait, ezzel befejeződött a vonal öt és fél évig tartó rekonstrukciója.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Karácsony Gergely: rendezze Budapest az olimpiát!

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A főpolgármester nyitott lenne egy budapesti olimpia lehetőségére, ha az szolgálja a városfejlesztést, nyereséges és javítja a főváros közbiztonságát.

A főpolgármester a szerdán közzétett Facebook-videójában a főváros közbiztonsági és pénzügyi helyzetéről, valamint egy esetleges budapesti olimpia megrendezéséről beszélt. A bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy beleférhet az olimpia a város jövőjébe, ha azt közösen beszélik meg – írja a 24.hu.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: szerinte egy, a városra szabott olimpia, ami összefoglalja a város fejlesztéseit, a párizsi példából tanulva lehet nyereséges is. Azt azonban aláhúzta, hogy a kezdeményezést közösen kell megvitatni.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság október 6-i közleménye szerint Magyarország hivatalosan is szerepel a között a hét ország között, amelyek érdeklődnek a 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezése iránt. A Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a főváros korábban egy jelentés elkészítésében egyezett meg, Karácsony Gergely szerint pedig hiba lenne nem pályázni.

A videóban a főpolgármester Budapest közbiztonságáról is szót ejtett, különös tekintettel a belvárosra és a Blaha Lujza térre. Elismerte, hogy valósak a problémák, és már egyeztetett azzal kapcsolatban a belügyminiszterre, hogy növelni kellene a rendőri jelenlétet a fővárosi utcákon, habár arra is kitért, hogy a jelenségnek szociális okai vannak.

A városvezető kiemelte, hogy az elmúlt 16 évben szétverték az addiktológiai ellátást, és a kudarcos drogpolitika miatt sokaknak egzisztenciális kérdés lett a hulladékgyűjtés. Mint mondta, a budapesti hajléktalanok jelentős része az ország szegényebb régióiból érkezett. Kijelentette: célja a szociális szolgáltatások, a pszichiátriai és addiktológiai ellátás, valamint az alacsony küszöbű hajléktalanellátó intézmények fejlesztése.

Budapest anyagi helyzetével kapcsolatban Karácsony Gergely leszögezte, sikerült elkerülni a csődközeli állapotot, így a kormánnyal kötött megállapodás és a szigorú gazdálkodás révén a város működőképessége biztosított, az érkező európai uniós forrásokból pedig jelentős fejlesztéseket terveznek.

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Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely: rendezze Budapest az olimpiát!

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