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Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke beszédet mond az OTP Bank Nyrt. közgyûlésén a Budapest Marriott Hotelben 2026. április 17-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Új bankot vehet a legnagyobb magyar pénzintézet

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Továbbterjeszkedhet a legnagyobb magyar bank. Az OTP-nek azonban még számos akadállyal kell megküzdenie az észt Luminor Bank megszerzéséért.

Az Európai Bizottság az EU-s összefonódási rendelet alapján jóváhagyta, hogy a magyar OTP Bank kizárólagos ellenőrzést szerezzen az észt Luminor Bank felett – számolt be róla a Világgazdaság.

A bizottság arra a következtetésre jutott ugyanis, hogy a bejelentett ügylet nem vet fel versenyjogi aggályokat, tekintettel a vállalatok tervezett ügyletből eredő, korlátozott együttes piaci pozíciójára. A bejelentett ügyletet az egyszerűsített összefonódás-vizsgálati eljárás keretében vizsgálták meg.

A legnagyobb ellenállás az észt, lett és litván szabályozó hatóságoktól várható, amelyek az OTP orosz leánybankja miatt ódzkodnak ráütni a pecsétet a tranzakcióra, azaz az OTP-nek még szignifikáns prudenciális, felügyeleti és nemzetbiztonsági akadályokat kell leküzdenie.

A tranzakcióval az OTP belépne a balti régióba, és ezzel nemzetközi jelenléte 14 országra bővül.

A Luminor a harmadik legnagyobb bankcsoport a Baltikumban, a felvásárlás nagyjából 13 százalékkal növeli az OTP teljes eszközállományát, miközben működésének részesedése az eurózónában 42 százalékról 50 százalékra emelkedik – írja az MTI.

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