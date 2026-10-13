Új bankot vehet a legnagyobb magyar pénzintézet

Az Európai Bizottság az EU-s összefonódási rendelet alapján jóváhagyta, hogy a magyar OTP Bank kizárólagos ellenőrzést szerezzen az észt Luminor Bank felett – számolt be róla a Világgazdaság.

A bizottság arra a következtetésre jutott ugyanis, hogy a bejelentett ügylet nem vet fel versenyjogi aggályokat, tekintettel a vállalatok tervezett ügyletből eredő, korlátozott együttes piaci pozíciójára. A bejelentett ügyletet az egyszerűsített összefonódás-vizsgálati eljárás keretében vizsgálták meg.

A legnagyobb ellenállás az észt, lett és litván szabályozó hatóságoktól várható, amelyek az OTP orosz leánybankja miatt ódzkodnak ráütni a pecsétet a tranzakcióra, azaz az OTP-nek még szignifikáns prudenciális, felügyeleti és nemzetbiztonsági akadályokat kell leküzdenie.

A tranzakcióval az OTP belépne a balti régióba, és ezzel nemzetközi jelenléte 14 országra bővül.

A Luminor a harmadik legnagyobb bankcsoport a Baltikumban, a felvásárlás nagyjából 13 százalékkal növeli az OTP teljes eszközállományát, miközben működésének részesedése az eurózónában 42 százalékról 50 százalékra emelkedik – írja az MTI.