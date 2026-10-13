Öreg autócsodák várják a látogatókat Budapesten

Az esemény honlapján olvasható ismertetés szerint a kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több, száz évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető lesz.

A külföldről érkező járművek között bemutatnak egy Bugatti Atlantic sportautót, valamint egy Ferrari 250GT-t is.

A kiállításon láthatók majd különleges közlekedési eszközök is, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok is.

A bemutatók mellett számos kísérőprogrammal, kiegészítő kiállítással, gépindításokkal, ajándékokkal és nyereményjátékkal várják az érdeklődőket a helyszínen.

A részletes program itt olvasható:

https://www.oldtimershow.hu/oldtimer-show-2026/ linken olvasható.