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Karácsony Gergely fõpolgármester a Fõvárosi Közfejlesztések Tanácsának ülését követõen tartott sajtótájékoztatón a Városházán 2026. október 1-jén.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Karácsony Gergely elnézést kért

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A főpolgármester elnézést kért az érintett kerületek vezetőitől azért, hogy a budapesti parkolási rendszer átrendezésére vonatkozó, a kormánnyal kötött megállapodásról előzetesen nem egyeztetett velük, erről a Telex hírportálon közvetített keddi élő interjújában beszélt.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: „elnézést kérek, hogy az utolsó pillanatban szóltam”. Ugyanakkor a jelenlegi parkolási rendszer rossz – mondta.

A főpolgármester közölte, túlzónak érzi a reakciókat az érintett kerületi polgármesterek részéről, de az ügyben tartanak majd megbeszélését.

Bejelentette azt is, hogy meg szeretné húszszorozni a Fővárosi Szolidaritási Alap forrásait.

A politikus szerint a fővárosi önkormányzati rendszerben finomhangolásra van szükség, rendezni kell kérdéseket a turizmus és a forrásmegosztás területén is.

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