Karácsony Gergely elnézést kért

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: „elnézést kérek, hogy az utolsó pillanatban szóltam”. Ugyanakkor a jelenlegi parkolási rendszer rossz – mondta.

A főpolgármester közölte, túlzónak érzi a reakciókat az érintett kerületi polgármesterek részéről, de az ügyben tartanak majd megbeszélését.

Bejelentette azt is, hogy meg szeretné húszszorozni a Fővárosi Szolidaritási Alap forrásait.

A politikus szerint a fővárosi önkormányzati rendszerben finomhangolásra van szükség, rendezni kell kérdéseket a turizmus és a forrásmegosztás területén is.