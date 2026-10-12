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Szemben Karácsony Gergely főpolgármester (k), Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (b) és Számadó Tamás főjegyző (j) a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. február 26-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Karácsony Gergely rendkívüli ülést hívott össze

Infostart / MTI

Péntek reggelre hívta össze a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését Karácsony Gergely főpolgármester, miután annak megtartását a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója kezdeményezte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) október elsejei ülésén született megállapodások miatt.

Az ülés napirendjén – a budapest.hu oldalon hétfőn megjelentek szerint – egyelőre egy napirendi pont szerepel. A javaslatban azt indítványozzák, hogy az FKT döntéshozatala során a főpolgármester a fővárosi önkormányzat nevében a Fővárosi Közgyűlés által előzetesen meghozott döntés alapján, kizárólag annak tartalma szerint gyakorolhassa szavazati jogát. Egyben felkérnék Karácsony Gergelyt, hogy az FKT valamennyi ülésére a kerületi polgármestereket és a Fővárosi Közgyűlés tagjait is kérje fel tanácskozási jogot biztosító részvételre az átláthatóság és a teljeskörű tájékoztatás érdekében.

A döntések rendkívüli ülésen történő mielőbbi meghozatalát azzal indokolták, hogy az FKT-t létrehozó jogszabály hatálybalépésének napján „rendkívüli gyorsasággal” megtartotta az FKT az első ülését, „kizárva a több százezer ember véleményét tolmácsoló” ellenzéki képviseletet.

A benyújtott előterjesztésben a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója azt írta, hogy az FKT-ülésen meghozott döntésekről a Fővárosi Közgyűlést Karácsony Gergelynek haladéktalanul tájékoztatnia kell. „Nem a főpolgármester, hanem a Fővárosi Közgyűlés a fővárosi önkormányzati feladat- és hatáskörök címzettje. Végső soron a helyi önkormányzás joga pedig a helyi közösségek választópolgárainak közösségét illeti meg” – írták.

A javaslatban úgy fogalmaztak: „a fővárosiak feje fölött nem lehet zárt ajtók mögött, titkos alkuval dönteni a fővárosiak jövőjéről”.

Mint emlékeztettek, az FKT elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester. Az FKT további tagjait a főváros oldaláról a kerületi polgármesterek és a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül a főpolgármester javaslatára a Fővárosi Közgyűlés jelöli ki. A Fővárosi Közgyűlés szeptember 25-én négy helyett azonban csak három tagot választott meg az FKT-ba.

A Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportja ennek kapcsán a javaslatában azt írta: mivel szeptember 25-én nem támogatták a „jelentős arányú ellenzéki” frakció vezetőjének, Szepesfalvy Annának a kijelölését, „az FKT-ban több százezer ember véleménye képviselet nélkül maradt”.

Az FKT október elsejei ülésén több megállapodás is született a kormány és a főváros között. Ezek között szerepel Budapest egyszeri, 120 milliárd forintos állami támogatása és az, hogy a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek át. Továbbá az is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban.

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